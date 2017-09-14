Названы гарантированные гонорары Головкина и Альвареса

Так, по имеющейся у них информации, каждый боксер гарантированно получит за поединок по $15 миллионов, а также долю от продаж платных трансляций. При этом сообщается, что «Канело», несмотря на статус андердога, получит более крупную долю от проданных PPV.

По ожиданиям главы Golden Boy Promotions, продажи PPV составят около 1,5 миллионов подписок, что равно примерно $100 миллионам. 60% этой суммы будет разделено между боксерами.