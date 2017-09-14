Об сообщает Allboxing.ru.

«Наивысшей точкой моей боксерской карьеры была верхняя ступень пьедестала и золотая медаль Олимпиады, — сказал Де Ла Хойя, в течение своей профессиональной карьеры выигрывавший чемпионские пояса в шести весовых категориях. — Титулы чемпиона мира приходят и уходят, завоевание золота Олимпиады имеет больший вес. Я очень надеюсь, что этот бой — еще не высшая точка моей промоутерской карьеры, будут еще более масштабные мероприятия. Однако это то, ради чего я работал. Это моя золотая медаль в качестве промоутера, поскольку этот бой — именно то, в чем нуждается бокс в данный момент. Боксу нужен этот бой, и я счастлив, что сумел организовать его».

Бой Головкин — Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе при аншлаге на 20-тысячной арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы казахстанца, специальный пояс от WBC и звание линейного чемпиона, а также пояс журнала The Ring от мексиканца.

Поединок будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также показан в 400 кинотеатрах Америки.