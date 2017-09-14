Оскар Де Ла Хойя назвал бой «Канело» — Головкин своей золотой медалью в качестве промоутера
Основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя в эфире телеканала ESPN заявил, что считает грядущий бой между его подопечным мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) своим наивысшим достижением на промоутерском поприще.
Об сообщает Allboxing.ru.
«Наивысшей точкой моей боксерской карьеры была верхняя ступень пьедестала и золотая медаль Олимпиады, — сказал Де Ла Хойя, в течение своей профессиональной карьеры выигрывавший чемпионские пояса в шести весовых категориях. — Титулы чемпиона мира приходят и уходят, завоевание золота Олимпиады имеет больший вес. Я очень надеюсь, что этот бой — еще не высшая точка моей промоутерской карьеры, будут еще более масштабные мероприятия. Однако это то, ради чего я работал. Это моя золотая медаль в качестве промоутера, поскольку этот бой — именно то, в чем нуждается бокс в данный момент. Боксу нужен этот бой, и я счастлив, что сумел организовать его».
Бой Головкин — Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в
Поединок будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также показан в 400 кинотеатрах Америки.
Накануне Головкин и Альварес встретились лицом к лицу на финальной
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