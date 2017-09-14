Санчес сравнил Головкина со своим прежним воспитанником-чемпионом

— Терри [Норрис] был очень трудолюбивым, но его действия после тренировок вредили его карьере. Головкин — семейный человек. Он всегда сдержан. Он все время проводит в спортзале. GGG не тот парень, который уйдет ночью, и я потеряю его на весь день, — сказал Санчес в беседе с Reviewjournal.com.

Терри Норрис являлся чемпионом мира в первом среднем весе по версиям WBC и IBF. В 2005 году был включен в Международный зал боксерской славы.