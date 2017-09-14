Головкин: Я знаю, что для нас с «Канело» это самый большой день. 16 сентября будет исторический бой

«Я очень рад видеть всех в Лас-Вегасе. Хочу поблагодарить промоутеров — они проделали отличную работу, спонсоров и организаторов, которые поддерживали меня и сделали это событие, а также телеканал HBO PPV.

Это большое время для бокса. Я не хочу много говорить. Я готов, уважаю команду «Канело». Я знаю, что для нас это самый большой день, даже не для нас, а для бокса. Наконец-то, добро пожаловать 16 сентября на арену T-Mobile, это большой исторический бой. Увидимся 16 сентября, — сказал Головкин.

Ранее боксеры встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции перед боем, который пройдет 16 сентября на арене T-Mobile. Вечер бокса будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также будет показан в 400 кинотеатрах Америки.

На кону поединка будут стоять титулы Головкина, звание линейного чемпиона и специальный пояс от WBC, а также пояс журнала The Ring от «Канело».