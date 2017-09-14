Головкин: Я знаю, что для нас с «Канело» это самый большой день. 16 сентября будет исторический бой
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) выступил с речью на финальной
пресс-конференции в Лас-Вегасе, посвященной предстоящему бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
«Я очень рад видеть всех в
Это большое время для бокса. Я не хочу много говорить. Я готов, уважаю команду «Канело». Я знаю, что для нас это самый большой день, даже не для нас, а для бокса.
Ранее боксеры встретились лицом к лицу на финальной
На кону поединка будут стоять титулы Головкина, звание линейного чемпиона и специальный пояс от WBC, а также пояс журнала The Ring от «Канело».
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