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https://sport.mail.ru/news/boxing/30999104/
14 сентября 2017, 9:10 | Бокс | Vesti.kz

Головкин: Я знаю, что для нас с «Канело» это самый большой день. 16 сентября будет исторический бой

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) выступил с речью на финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе, посвященной предстоящему бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

«Я очень рад видеть всех в Лас-Вегасе. Хочу поблагодарить промоутеров — они проделали отличную работу, спонсоров и организаторов, которые поддерживали меня и сделали это событие, а также телеканал HBO PPV.

Это большое время для бокса. Я не хочу много говорить. Я готов, уважаю команду «Канело». Я знаю, что для нас это самый большой день, даже не для нас, а для бокса. Наконец-то, добро пожаловать 16 сентября на арену T-Mobile, это большой исторический бой. Увидимся 16 сентября, — сказал Головкин.

Ранее боксеры встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции перед боем, который пройдет 16 сентября на арене T-Mobile. Вечер бокса будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также будет показан в 400 кинотеатрах Америки.

На кону поединка будут стоять титулы Головкина, звание линейного чемпиона и специальный пояс от WBC, а также пояс журнала The Ring от «Канело».

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