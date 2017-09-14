Альварес: Я не люблю много говорить. Знаю, что бой с Головкиным будет трудным, но я готов к нему
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) заявил, что готов к любому повороту событий в поединке 16 сентября, в котором ему будет противостоять чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО).
«Спасибо всем за поддержку. Вы знаете меня: я не люблю много говорить. Я просто хочу сказать, что я готов. Я знаю, что это будет очень трудный бой, но я готов к нему. Я хочу, чтобы вы все насладились этим поединком так, как им буду наслаждаться я. Увидимся в субботу», — сказал Альварес на финальной
Сам Головкин пообещал исторический бой, отметив большую значимость поединка как для боксеров, так и для всего бокса.
Бой Головкина и Альвареса станет главным событием вечера бокса, который пройдет на арене
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