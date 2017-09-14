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https://sport.mail.ru/news/boxing/30999103/
14 сентября 2017, 9:09 | Бокс | Vesti.kz

Альварес: Я не люблю много говорить. Знаю, что бой с Головкиным будет трудным, но я готов к нему

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) заявил, что готов к любому повороту событий в поединке 16 сентября, в котором ему будет противостоять чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО).

«Спасибо всем за поддержку. Вы знаете меня: я не люблю много говорить. Я просто хочу сказать, что я готов. Я знаю, что это будет очень трудный бой, но я готов к нему. Я хочу, чтобы вы все насладились этим поединком так, как им буду наслаждаться я. Увидимся в субботу», — сказал Альварес на финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе.

Сам Головкин пообещал исторический бой, отметив большую значимость поединка как для боксеров, так и для всего бокса.

Бой Головкина и Альвареса станет главным событием вечера бокса, который пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV). На кону поединка будут стоять титулы казахстанца, звание линейного чемпиона и специальный пояс от WBC, а также пояс журнала The Ring от мексиканца.
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Головкин: Я знаю, что для нас с «Канело» это самый большой день. 16 сентября будет исторический бой

Головкин: Я знаю, что для нас с «Канело» это самый большой день. 16 сентября будет исторический бой

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) выступил с речью на финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе, посвященной предстоящему бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
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