Альварес: Я не люблю много говорить. Знаю, что бой с Головкиным будет трудным, но я готов к нему

«Спасибо всем за поддержку. Вы знаете меня: я не люблю много говорить. Я просто хочу сказать, что я готов. Я знаю, что это будет очень трудный бой, но я готов к нему. Я хочу, чтобы вы все насладились этим поединком так, как им буду наслаждаться я. Увидимся в субботу», — сказал Альварес на финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе.

Сам Головкин пообещал исторический бой, отметив большую значимость поединка как для боксеров, так и для всего бокса.