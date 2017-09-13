«Ковалеву могли подсыпать снотворное перед боем»

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Эгис Климас, менеджер группы боксеров-профессионалов с постсоветского пространства, выступающих в США, в том числе ведущий дела бывшего чемпиона мира в весе до 79,4 кг Сергея Ковалева, прокомментировал недавние обвинения в адрес своего клиента со стороны его бывшего личного тренера Джона Дэвид Джексона. Ранее американский специалист дал крайне жесткое интервью по поводу личности и человеческих качеств экс-подопечного, в частности, заявил, что Ковалев «выставляет всю русскую нацию в негативном свете, портит имидж своего народа».

Среди прочих претензий Джексон обвинил отечественного боксера в отсутствии желания выплачивать положенный гонорар и перманентных попытках урезать тренерское жалование.

«Мой совет его следующему тренеру: коллега, подписывай контракт заранее, иначе Ковалев тебе ничего не заплатит», — предупреждал американец в интервью ATG Radio, называя спортсмена «засранцем» (слово сильно смягчено. — «Газета.Ru»).

«Он настоящий эгоист, — жаловался Джексон. — Любому тяжело с ним работать. Он думает, что всего достиг сам, вообще не ценит мои заслуги и деятельность промоутера. На деле же с каждым боем Ковалев становился все хуже и хуже».

По мнению специалиста, Сергей имел шансы победить Андре Уорда в реванше, однако «начал зарабатывать хорошие деньги и перестал нормально тренироваться». Теперь Джексон не сомневается, что Ковалев по всем статьям проиграет соотечественнику Артуру Бетербиеву — разумеется, в случае, если такой бой состоится.

Впрочем, и сам бывший чемпион всегда придерживался невысокого мнения о своем наставнике, хотя завоевал под его руководством три чемпионских пояса — WBO, WBA и IBF.

Однажды Ковалев сформулировал, что Джексон вовсе не является его полноценным тренером, а всего лишь «держит лапы на тренировках».

Климас же и вовсе считает, что Джексон мог крупно подставить боксера перед ответным поединком с Уордом.

На мысли о «троянском коне» в лагере Крушителя менеджера навела история с попыткой специалиста сбежать в лагерь прямого соперника незадолго до боя. Ковалев тогда объявил, что Джексон сам предложил свои услуги представителям Уорда и даже назвал цену (которая оказалась непомерной). Сам тренер стоял на своем: якобы его пытались переманить эмиссары от Андре, однако он, дабы не прослыть предателем, ответил категорическим отказом.

В беседе с Boxing Talk Климас высказал предположение, что Джексон мог намеренно ухудшить сильные качества Ковалева недозволенным способом.

«Я не уверен, что этот человек не подсыпал Сергею снотворное в воду. Ведь наш спортсмен, когда вышел на поединок, буквально спал на ринге, — констатировал Климас. — Я говорю совершенно серьезно, так и запишите».

Отвечая на вопрос о причинах расставания Ковалева с Джексоном, менеджер подчеркнул, что у атлета еще не подтвердили эту информацию официально. Вместе с тем Климас признался, что активные поиски нового наставника уже ведутся. Но пока результата не принесли. По твердому убеждению функционера, в мире есть совсем мало тренеров, кто мог бы научить Ковалева чему-то существенному.

«А нам требуется именно такой человек, учитель, — резюмировал Климас. — У нас нет цели поменять стиль и боксерскую манеру Ковалева. Мы лишь намерены вернуть то, каким он был в начале своей карьеры. Все стремимся этого добиться».

Еще в конце августа 34-летний Ковалев всерьез задумывался о завершении профессиональной карьеры, путешествуя по Греции. Однако сейчас выяснилось, что прошлые заявления в значительной степени были продиктованы эмоциями.

На прошлой неделе промоутер Ковалева, глава компании Main Event Кэти Дува анонсировала очередной бой своего подопечного — против украинца Вячеслава Шабранского на арене «Мэдисон сквер Гарден» в Нью-Йорке 25 ноября.

«Я очень долго ждал боя с Ковалевым, и хочу воспользоваться этим шансом, чтобы показать всем свои лучшие качества на ринге, — сказал по этому поводу Шабранский Boxingscene. — Я и мой тренер ведем серьезную подготовку к этому бою, чтобы увеличить свои шансы победить такого сильного противника как Сергей. Горд представлять США и Украину в предстоящем поединке».

«Шабранский — очень сильный соперник, я много раз видел его работу в зале, — отметил Климас. — Это будет тяжелый бой, но, я уверен, Сергей сделает все правильно. Мы увидим совершенно иного крушителя, нежели в двух предыдущих поединках».