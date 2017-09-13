«Ковалеву могли подсыпать снотворное перед боем»
Продолжается заочная пикировка между командой
экс-чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева и его бывшим наставником Джоном Дэвидом Джексоном. Теперь в прессе выступил менеджер россиянина Эгис Климас. По его мнению, чтобы ослабить Ковалева перед боем-реваншем с Андре Уордом, специалист, действуя в сговоре с представителями противника, мог подсыпать в воду Сергея снотворное.
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Эгис Климас, менеджер группы
Среди прочих претензий Джексон обвинил отечественного боксера в отсутствии желания выплачивать положенный гонорар и перманентных попытках урезать тренерское жалование.
«Мой совет его следующему тренеру: коллега, подписывай контракт заранее, иначе Ковалев тебе ничего не заплатит», — предупреждал американец в интервью ATG Radio, называя спортсмена «засранцем» (слово сильно смягчено. — «Газета.Ru»).
«Он настоящий эгоист, — жаловался Джексон. — Любому тяжело с ним работать. Он думает, что всего достиг сам, вообще не ценит мои заслуги и деятельность промоутера. На деле же с каждым боем Ковалев становился все хуже и хуже».
По мнению специалиста, Сергей имел шансы победить Андре Уорда в реванше, однако «начал зарабатывать хорошие деньги и перестал нормально тренироваться». Теперь Джексон не сомневается, что Ковалев по всем статьям проиграет соотечественнику Артуру Бетербиеву — разумеется, в случае, если такой бой состоится.
Впрочем, и сам бывший чемпион всегда придерживался невысокого мнения о своем наставнике, хотя завоевал под его руководством три чемпионских пояса — WBO, WBA и IBF.
Однажды Ковалев сформулировал, что Джексон вовсе не является его полноценным тренером, а всего лишь «держит лапы на тренировках».
Климас же и вовсе считает, что Джексон мог крупно подставить боксера перед ответным поединком с Уордом.
На мысли о «троянском коне» в лагере Крушителя менеджера навела история с попыткой специалиста сбежать в лагерь прямого соперника незадолго до боя. Ковалев тогда объявил, что Джексон сам предложил свои услуги представителям Уорда и даже назвал цену (которая оказалась непомерной). Сам тренер стоял на своем: якобы его пытались переманить эмиссары от Андре, однако он, дабы не прослыть предателем, ответил категорическим отказом.
В беседе с Boxing Talk Климас высказал предположение, что Джексон мог намеренно ухудшить сильные качества Ковалева недозволенным способом.
«Я не уверен, что этот человек не подсыпал Сергею снотворное в воду. Ведь наш спортсмен, когда вышел на поединок, буквально спал на ринге, — констатировал Климас. — Я говорю совершенно серьезно, так и запишите».
Отвечая на вопрос о причинах расставания Ковалева с Джексоном, менеджер подчеркнул, что у атлета еще не подтвердили эту информацию официально. Вместе с тем Климас признался, что активные поиски нового наставника уже ведутся. Но пока результата не принесли. По твердому убеждению функционера, в мире есть совсем мало тренеров, кто мог бы научить Ковалева
«А нам требуется именно такой человек, учитель, — резюмировал Климас. — У нас нет цели поменять стиль и боксерскую манеру Ковалева. Мы лишь намерены вернуть то, каким он был в начале своей карьеры. Все стремимся этого добиться».
Еще в конце августа 34-летний Ковалев всерьез задумывался о завершении профессиональной карьеры, путешествуя по Греции. Однако сейчас выяснилось, что прошлые заявления в значительной степени были продиктованы эмоциями.
На прошлой неделе промоутер Ковалева, глава компании Main Event Кэти Дува анонсировала очередной бой своего подопечного — против украинца Вячеслава Шабранского на арене «Мэдисон сквер Гарден» в
«Я очень долго ждал боя с Ковалевым, и хочу воспользоваться этим шансом, чтобы показать всем свои лучшие качества на ринге, — сказал по этому поводу Шабранский Boxingscene. — Я и мой тренер ведем серьезную подготовку к этому бою, чтобы увеличить свои шансы победить такого сильного противника как Сергей. Горд представлять США и Украину в предстоящем поединке».
«Шабранский — очень сильный соперник, я много раз видел его работу в зале, — отметил Климас. — Это будет тяжелый бой, но, я уверен, Сергей сделает все правильно. Мы увидим совершенно иного крушителя, нежели в двух предыдущих поединках».
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