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Ключ к двери в номер оформлен в виде афиши к предстоящему поединку Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), который состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября).



Отметим, что и у MGM Grand Hotel, и у T-Mobile Arena, на которой пройдет этот бой, один владелец — Ричард Штурм.



Букмекерская контора 1XBET предлагает на бой Головкин — Альварес следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.67, победа Альвареса — 2.465, ничья — 26.