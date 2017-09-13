Ключи к отелю Лас-Вегаса стилизовали под афишу боя Головкин — Альварес
Журналист ESPN Дэн Рафаэль показал необычные ключи, которые выдают на этой неделе всем постояльцам отеля MGM Grand Hotel в
Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ключ к двери в номер оформлен в виде афиши к предстоящему поединку Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), который состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября).
Отметим, что и у MGM Grand Hotel, и у
Букмекерская контора 1XBET предлагает на бой Головкин — Альварес следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.67, победа Альвареса — 2.465, ничья — 26.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter