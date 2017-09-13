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13 сентября 2017, 15:52 | Бокс | Sports.kz

Ключи к отелю Лас-Вегаса стилизовали под афишу боя Головкин — Альварес

Журналист ESPN Дэн Рафаэль показал необычные ключи, которые выдают на этой неделе всем постояльцам отеля MGM Grand Hotel в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.

Журналист <span class=error>ESPN</span> <span class=error>Дэн</span> Рафаэль показал необычные ключи которые выдают на этой неделе всем постояльцам отеля MGM Grand Hotel в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Ключ к двери в номер оформлен в виде афиши к предстоящему поединку Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), который состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября).

Отметим, что и у MGM Grand Hotel, и у T-Mobile Arena, на которой пройдет этот бой, один владелец — Ричард Штурм.

Букмекерская контора 1XBET предлагает на бой Головкин — Альварес следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.67, победа Альвареса — 2.465, ничья — 26.

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