Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30993195/
13 сентября 2017, 15:41 | Бокс | Vesti.kz

Сауль «Канело» Альварес пообещал нокаутировать Геннадия Головкина

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) пообещал, что отправит в нокаут чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), когда они выйдут на ринг 16 сентября в Лас-Вегасе, сообщает Sky Sports.

«Я могу заверить вас, что выполню часть своей работы и сделаю все возможное, чтобы подарить фанатам прекрасный бой. Самое главное для меня — победа.

Я всегда готовлюсь к тому, чтобы показать самое лучшее. Это для моих фанатов, моей команды и моей страны. Вот, что я собираюсь сделать в эту субботу.

Я пойду туда и выиграю бой. Я подготовился к нокауту. Конечно, в бою может случиться все что угодно, но я готовился к тому, чтобы нокаутировать его (Головкина), — заявил Альварес.

Ранее мексиканец подверг сомнению уровень оппозиции Головкина и его репутацию нокаутера, отметив, что нокаутировал бы соперников GGG еще легче. Также «Канело» заявлял, что намерен снять все вопросы о победителе в первом бою, чтобы не проводить еще один.

Добавим, что «Канело», как и Головкин, уже прибыл в Лас-Вегас, где на арене T-Mobile и состоится их поединок. На кону помимо титулов казахстанца будут стоять звание линейного чемпиона и специальный пояс от WBC, а также пояс журнала The Ring от мексиканца.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
13 сентября

Гонсало Игуаин показал средний палец фанатам "Барселоны" во время матча Лиги чемпионов

Сауль "Канело" Альварес пообещал нокаутировать Геннадия Головкина

У Головкина многое не получилось со мной в ринге, но "Канело" не сможет выдержать его удары - Джейкобс