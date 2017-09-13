Сауль «Канело» Альварес пообещал нокаутировать Геннадия Головкина
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) пообещал, что отправит в нокаут чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), когда они выйдут на ринг 16 сентября в Лас-Вегасе, сообщает Sky Sports.
«Я могу заверить вас, что выполню часть своей работы и сделаю все возможное, чтобы подарить фанатам прекрасный бой. Самое главное для меня — победа.
Я всегда готовлюсь к тому, чтобы показать самое лучшее. Это для моих фанатов, моей команды и моей страны. Вот, что я собираюсь сделать в эту субботу.
Я пойду туда и выиграю бой. Я подготовился к нокауту. Конечно, в бою может случиться все что угодно, но я готовился к тому, чтобы нокаутировать его (Головкина), — заявил Альварес.
Ранее мексиканец подверг сомнению уровень оппозиции Головкина и его репутацию нокаутера, отметив, что нокаутировал бы соперников GGG еще легче. Также «Канело» заявлял, что намерен снять все вопросы о победителе в первом бою, чтобы не проводить еще один.
Добавим, что «Канело», как и Головкин, уже прибыл в
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