Сауль «Канело» Альварес пообещал нокаутировать Геннадия Головкина

«Я могу заверить вас, что выполню часть своей работы и сделаю все возможное, чтобы подарить фанатам прекрасный бой. Самое главное для меня — победа.

Я всегда готовлюсь к тому, чтобы показать самое лучшее. Это для моих фанатов, моей команды и моей страны. Вот, что я собираюсь сделать в эту субботу.

Я пойду туда и выиграю бой. Я подготовился к нокауту. Конечно, в бою может случиться все что угодно, но я готовился к тому, чтобы нокаутировать его (Головкина), — заявил Альварес.

Ранее мексиканец подверг сомнению уровень оппозиции Головкина и его репутацию нокаутера, отметив, что нокаутировал бы соперников GGG еще легче. Также «Канело» заявлял, что намерен снять все вопросы о победителе в первом бою, чтобы не проводить еще один.