Хопкинс рассказал, что ждет Головкина в бою с «Канело»

— В бою с Головкиным Джейкобс был терпеливым, техничным и уравновешенным — даже после нокдауна. Таким образом, он подготовил отличный план для следующего соперника GGG — «Канело». Теперь мексиканец осознает, что Головкин не становится лучше. Сначала ему комфортно ментально, затем — физически, а затем он падает. Такое случалось со всеми долго правящими чемпионами, — считает Хопкинс.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.66, победа Альвареса — 2.504, ничья — 26.