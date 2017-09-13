Хопкинс рассказал, что ждет Головкина в бою с «Канело»
Легендарный боксер Бернард Хопкинс прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— В бою с Головкиным Джейкобс был терпеливым, техничным и уравновешенным — даже после нокдауна. Таким образом, он подготовил отличный план для следующего соперника GGG — «Канело». Теперь мексиканец осознает, что Головкин не становится лучше. Сначала ему комфортно ментально, затем — физически, а затем он падает. Такое случалось со всеми долго правящими чемпионами, — считает Хопкинс.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в
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