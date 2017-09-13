Как и когда Геннадий Головкин превращается в GGG
Гегемон среднего веса Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) в преддверии поединка против рыжеволосого мексиканца Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) вспомнил те времена, когда ему отказывали в крупных, финансово привлекательных поединках.
«Здорово находиться здесь, в
«Я уже давно хотел встретиться с Канело, — вспоминает чемпион. — Ещё до того, как он дрался с Котто. Я — олдскульный парень, то есть верю в то, что может быть только один чемпион. Всю мою карьеру меня отшивали — Феликс Штурм, Серхио Мартинес, Мигель Котто. В субботу этому придёт конец».
Напомним, вечер бокса Головкин — Альварес состоится 16 сентября на арене
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter