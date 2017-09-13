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https://sport.mail.ru/news/boxing/30992518/
13 сентября 2017, 14:40 | Бокс | Sports.kz

Как и когда Геннадий Головкин превращается в GGG

Гегемон среднего веса Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) в преддверии поединка против рыжеволосого мексиканца Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) вспомнил те времена, когда ему отказывали в крупных, финансово привлекательных поединках.

«Здорово находиться здесь, в Лас-Вегасе, — комментирует чемпион происходящее. — Но ещё лучше, наконец-то провести здесь поединок. Я — Геннадий Головкин, но лишь до того момента, пока я не вступил в ринг. Затем я превращаюсь в GGG. Это не значит, что я превращаюсь в монстра, просто я становлюсь предельно сфокусированным. Поединок против Альвареса — идеальный. И для меня, и для болельщиков. Я сполна им наслажусь».

«Я уже давно хотел встретиться с Канело, — вспоминает чемпион. — Ещё до того, как он дрался с Котто. Я — олдскульный парень, то есть верю в то, что может быть только один чемпион. Всю мою карьеру меня отшивали — Феликс Штурм, Серхио Мартинес, Мигель Котто. В субботу этому придёт конец».

Напомним, вечер бокса Головкин — Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile (Лас-Вегас, Невада, США).

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