«Они знают друг друга очень хорошо. Они вместе тренировались, «делали» спарринги. Но что касается этого поединка, то каждый из них обязательно захочет преподнести сюрприз. Каждый из них попробует предложить другому что-то особенное. То, что соперник ожидать не будет. Что касается дистанции боя, то угадать такое, в бою таких соперников… Это из области фантастики. Сложно предугадать, продлится ли бой 12 раундов или половину дистанции. Или будет нокаут.

На мой взгляд, это поединок, который ожидают все. И ждут его с нетерпением. Ждут настоящей битвы! Но его главное отличие от боев, которые тоже ожидали… Таких как Мейвезер — Пакьяо или Мейвезер — МакГрегор… Тут нас ждет настоящий бой. Люди, которые приобрели билеты или купили трансляцию, не потратят деньги зря. Нас ждет хороший бой, где бойцы будут идти до конца. Даже если бы он был не за пояса, он все равно очень принципиальный.

И для Головкина, и для «Канело», это дело чести. На мой взгляд, речь идет не о поясах, а о бойце, который выиграет этот бой, и о нем будут говорить очень долго. Он огромнейшими буквами впишет свое имя в историю, как лучший боец-средневес. Что касается нокдаунов, то они оба бьют очень жестко и плотно. В обе стороны могут быть нокдауны и, возможно, рассечения. Опять же, в каких перчатках будут боксировать бойцы. Геннадий, скорее всего, снова будет боксировать в Grant. А «Канело», на мой взгляд, предпочтет мексиканский Everlast.

Поэтому, я считаю, что возможность получить травмы и рассечения, очень велика, ведь ребята будут идти до конца. Конкретно сказать, кто выиграет, я не могу, ведь это очень сложно. Болеть буду за Геннадия. Верю, что он победит. Бой будет очень непростым и тяжелым. Уверен, именно мастерство Геннадия возьмет верх. В плане техники, тактики, стратегии и умения вести бой… Умение по ходу боя перестроиться и предложить что-то иное. Его богатый опыт в любительском боксе… Это все дает большой задел и преимущество Головкину.

Что касается «Канело», то он сразу начал карьеру в профессионалах. У него огромная мотивация, крепкое здоровье и сильный удар. Еще у него колоссальный опыт профессиональных боев. Но будет 16 сентября, и мы узнаем кто выиграет в этом противостоянии, — рассказал Акбербаев.

Стоит отметить, что Головкин и Акбербаев вместе тренировались в сборной страны, а в профессионалах некоторое время тренировались в Биг-Беар у Абеля Санчеса. Дважды Иса проводил поединки в андеркарте боя Головкина.