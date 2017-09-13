Акбербаев сделал прогноз на встречу Головкин — «Канело» и назвал его главное отличие от боев Мейвезера с Пакьяо и МакГрегором
Казахстанский
боксер-профессионал Иса Акбербаев (19−0, 14 КО) рассказал в беседе с корреспондентом Vesti.kz о своих ожиданиях от титульного поединка между Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
«Они знают друг друга очень хорошо. Они вместе тренировались, «делали» спарринги. Но что касается этого поединка, то каждый из них обязательно захочет преподнести сюрприз. Каждый из них попробует предложить другому
На мой взгляд, это поединок, который ожидают все. И ждут его с нетерпением. Ждут настоящей битвы! Но его главное отличие от боев, которые тоже ожидали… Таких как Мейвезер — Пакьяо или Мейвезер — МакГрегор… Тут нас ждет настоящий бой. Люди, которые приобрели билеты или купили трансляцию, не потратят деньги зря. Нас ждет хороший бой, где бойцы будут идти до конца. Даже если бы он был не за пояса, он все равно очень принципиальный.
И для Головкина, и для «Канело», это дело чести. На мой взгляд, речь идет не о поясах, а о бойце, который выиграет этот бой, и о нем будут говорить очень долго. Он огромнейшими буквами впишет свое имя в историю, как лучший
Поэтому, я считаю, что возможность получить травмы и рассечения, очень велика, ведь ребята будут идти до конца. Конкретно сказать, кто выиграет, я не могу, ведь это очень сложно. Болеть буду за Геннадия. Верю, что он победит. Бой будет очень непростым и тяжелым. Уверен, именно мастерство Геннадия возьмет верх. В плане техники, тактики, стратегии и умения вести бой… Умение по ходу боя перестроиться и предложить
Что касается «Канело», то он сразу начал карьеру в профессионалах. У него огромная мотивация, крепкое здоровье и сильный удар. Еще у него колоссальный опыт профессиональных боев. Но будет 16 сентября, и мы узнаем кто выиграет в этом противостоянии, — рассказал Акбербаев.
Стоит отметить, что Головкин и Акбербаев вместе тренировались в сборной страны, а в профессионалах некоторое время тренировались в
Напомним, титульный поединок между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом пройдет в
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