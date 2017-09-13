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https://sport.mail.ru/news/boxing/30991836/
13 сентября 2017, 13:54 | Бокс | Sports.kz

Наставник «Astana Arlans» сделал прогноз на бой Головкин — Альварес

Главный тренер боксерского клуба «Астана Арланс» Нурлан Акурпеков дал корреспонденту Sports.kz свой прогноз на предстоящий поединок Геннадия Головкина с Саулем Альваресом.

— Я давно, много лет знаю Геннадия Головкина, — ведь он с юношеских лет выступал на ринге с моим учеником, Бахтияром Артаевым. Зная характер и целеустремленность Геннадия, могу сказать, что он выйдет победителем из этого боя. Конечно, Альварес — серьезный соперник и очень талантливый боксер, и Головкину предстоит тяжелый поединок. Но за счет своей техники и большого опыта наш боксер должен будет найти ключи к мексиканцу для достижения победы. Геннадию не нужно идти в обмен ударами, ввязываться в драку в этом бою, а надо провести его грамотно и расчетливо. Возможно, этот поединок не закончится нокаутом, но даже если так и случится, то, все равно, считаю, Геннадий окажется победителем, — сказал Акурпеков.

Поединок Головкин — Альварес пройдет в субботу в Лас-Вегасе (утром воскресенья в Казахстане в 08:50). Прямая трансляция на телеканала «Qazsport» и «Qazaqstan». Букмекеры считают фаворитом казахстанца: победа Головкина — 1.67, ничья — 26, победа Альвареса — 2.475.

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