Наставник «Astana Arlans» сделал прогноз на бой Головкин — Альварес
Главный тренер боксерского клуба «Астана Арланс» Нурлан Акурпеков дал корреспонденту Sports.kz свой прогноз на предстоящий поединок Геннадия Головкина с Саулем Альваресом.
— Я давно, много лет знаю Геннадия Головкина, — ведь он с юношеских лет выступал на ринге с моим учеником, Бахтияром Артаевым. Зная характер и целеустремленность Геннадия, могу сказать, что он выйдет победителем из этого боя. Конечно, Альварес — серьезный соперник и очень талантливый боксер, и Головкину предстоит тяжелый поединок. Но за счет своей техники и большого опыта наш боксер должен будет найти ключи к мексиканцу для достижения победы. Геннадию не нужно идти в обмен ударами, ввязываться в драку в этом бою, а надо провести его грамотно и расчетливо. Возможно, этот поединок не закончится нокаутом, но даже если так и случится, то, все равно, считаю, Геннадий окажется победителем, — сказал Акурпеков.
Поединок Головкин — Альварес пройдет в субботу в
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