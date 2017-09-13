Келл Брук: Я показал, как побить Головкина, теперь его дни сочтены

— Думаю, что дни Головкина сочтены. Люди теперь понимают, что он просто человек. Раньше все думали, что он может пройти кого угодно, и большинство его соперников были побиты еще до первого удара. Теперь известно, что он сам может быть побит и перебоксирован, и с таким настроем топовые боксеры среднего веса смогут его победить.

В его поединке с «Канело» я склоняюсь в сторону Альвареса. За последние годы он прибавил, также он разнообразен, быстр и молод. Все это сыграет свою роль в субботу вечером.

Думаю, я показал образец того, как одолеть GGG, и его победа над Джейкобсом была очень шаткой. Я считаю, «Канело» может выиграть этот бой, если будет придерживаться плана и боксировать правильно. Важно то, как Альварес справится со срезанием углов и силой удара GGG. У «Канело» больше силы и он крупнее, чем был я [в бою с Головкиным].

План «Канело» должен быть в том, чтобы боксировать на дистанции, иногда идти в размен, но часто «вставать на велосипед» до второй половины поединка. Это то, что я бы ему посоветовал, — сказал в интервью Sky Sports Брук.