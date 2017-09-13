«Болеть я буду за Гену, он мой друг. Однако Альварес тоже не с улицы пришел». Мурат Гассиев сделал прогноз на бой
Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF россиянин Мурат Гассиев в интервью Fightspace сделал прогноз на бой мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса и казахстанца Геннадия Головкина, владеющего титулами WBA (Super), WBC, IBF и IBО в среднем весе.
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— До сих пор не могу поверить, что Гена будет встречаться с Альваресом, потому что несколько лет были одни разговоры. Сейчас вроде все состоится. Мысли положительные. Наверное, это самый ожидаемый из боев последних лет. В подготовке ничего не меняется. Все так же серьезно, усердно проводит спарринги, пашет. Здесь такая обстановка. Здесь нет такого, что нужно
— Как думаешь, как закончится этот бой?
— Болеть я буду за Гену. Он мой друг. Однако Альварес тоже не с улицы пришел. Он не подарок. Очень сильный боксер. Здесь шансы на победу можно расценить как, 50 на 50. Но я желаю победы Гене.
— Бой ожидается конкурентный.
— Очень конкурентный. Очень зрелищный бой. Возможно в центре ринга будут стоять и драться. Мы увидим настоящий мексиканский бокс.
Напомним, что поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене
В предстоящем бою Головкин будет защищать все свои титулы, а Альварес выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
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