«Болеть я буду за Гену, он мой друг. Однако Альварес тоже не с улицы пришел». Мурат Гассиев сделал прогноз на бой

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— До сих пор не могу поверить, что Гена будет встречаться с Альваресом, потому что несколько лет были одни разговоры. Сейчас вроде все состоится. Мысли положительные. Наверное, это самый ожидаемый из боев последних лет. В подготовке ничего не меняется. Все так же серьезно, усердно проводит спарринги, пашет. Здесь такая обстановка. Здесь нет такого, что нужно что-то менять. Ко всем соперникам нужно готовиться одинаково, просто меняешь спарринг партнеров. Готовиться нужно серьезно, настраиваться. Вот и все, — отметил Гассиев.

— Как думаешь, как закончится этот бой?

— Болеть я буду за Гену. Он мой друг. Однако Альварес тоже не с улицы пришел. Он не подарок. Очень сильный боксер. Здесь шансы на победу можно расценить как, 50 на 50. Но я желаю победы Гене.

— Бой ожидается конкурентный.

— Очень конкурентный. Очень зрелищный бой. Возможно в центре ринга будут стоять и драться. Мы увидим настоящий мексиканский бокс.

Напомним, что поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию это вечера бокса, можно узнать здесь.

В предстоящем бою Головкин будет защищать все свои титулы, а Альварес выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.