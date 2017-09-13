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https://sport.mail.ru/news/boxing/30990475/
13 сентября 2017, 12:48 | Бокс | Prosports.kz

Головкин — Альварес: Война титанов

Почему нельзя пропускать этот бой.

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17 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile пройдет самый ожидаемый боксерский поединок между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Prosports.kz рассказывает, почему поклонники бокса не должны пропускать такое событие.

Альварес — сильнейшее испытание в карьере Головкина

Несмотря на свой молодой возраст 27-летний боксер из Мексики успел прочно закрепиться на вершине современного бокса. В разные периоды своей карьеры «Канело» дрался с Флойдом Мейвезером-младшим, Амир Ханом, Мигелем Котто и Хулио Цезаром Чавесом-младшим. За 12 выступлении спортсмен провел 51 поединок, в 49-ти из которых вышел победителем. Лишь в сентябре 2013 года Альварес проиграл Мейвезеру-младшему, а одна схватка закончилась ничьей.

«Канело» набрался огромного опыта за годы проведенные на ринге. Ярким примером является последний поединок против Чавеса-младшего. По ходу всего боя Альварес «разбирал» своего оппонента по всем уровням. Мексиканец показал миру, почему боксеру из Казахстана стоит опасаться его. Стоит признать, что Головкин обладает нокаутирующей мощью, что подтверждает процент досрочных побед — 89, но «рыжий» обладает хорошим таймингом, чтобы не попасть под удар казахстанца.

Именно Альварес в предстоящем противостоянии будет иметь преимущество в опыте. С 15-летнего возраста мексиканец дерется на профи-ринге. Хан, Котто и Мейвезер-младший явно солидней Джейкобса, Брука и Лемье. Также Альварес имеет преимущество в возрасте на пару с количеством часов, проведенных на ринге — 17 полных часов за 12 лет против семи у Головкина.

Настоящий бокс

Именно так западные СМИ окрестили схватку Головкина и Альвареса. Мир профессионального бокса был крайне недоволен, когда узнал, что Мейвезер-младший для последнего поединка в своей карьере выбрал в соперники дерзкого Конора Макгрегора из мира ММА. Тысячи фанатов требовали вернуть немалые деньги за купленные PPV. 17 сентября нас ждет настоящая война двух лучших бойцов среднего веса.

Внутри ринга Альварес обладает феноменальной скоростью, которой позавидуют и легковесы. А умение контратаковать делает мексиканца большой угрозой для Головкина, который любит идти вперед и прессинговать соперников. Поклонников ждет война двух лучших средневесов мира, а самих спортсменов признание и многомиллионные чеки после боя. Головкину придется столкнуться не только с мощью более молодого боксера, но и огромной поддержкой мексиканской публики. Альварес для них национальный герой, а возможное количество платных продаж превысит миллион покупок.

Где и когда смотреть

Бой Головкин — Альварес пройдет утром 17 сентября. А перед этим, в субботу, боксеры пройдут церемонию взвешивания.
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