Головкин — Альварес: Война титанов
Почему нельзя пропускать этот бой.
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17 сентября в
Альварес — сильнейшее испытание в карьере Головкина
Несмотря на свой молодой возраст 27-летний боксер из Мексики успел прочно закрепиться на вершине современного бокса. В разные периоды своей карьеры «Канело» дрался с Флойдом
«Канело» набрался огромного опыта за годы проведенные на ринге. Ярким примером является последний поединок против
Именно Альварес в предстоящем противостоянии будет иметь преимущество в опыте. С 15-летнего возраста мексиканец дерется на
Настоящий бокс
Именно так западные СМИ окрестили схватку Головкина и Альвареса. Мир профессионального бокса был крайне недоволен, когда узнал, что
Внутри ринга Альварес обладает феноменальной скоростью, которой позавидуют и легковесы. А умение контратаковать делает мексиканца большой угрозой для Головкина, который любит идти вперед и прессинговать соперников. Поклонников ждет война двух лучших средневесов мира, а самих спортсменов признание и многомиллионные чеки после боя. Головкину придется столкнуться не только с мощью более молодого боксера, но и огромной поддержкой мексиканской публики. Альварес для них национальный герой, а возможное количество платных продаж превысит миллион покупок.
Где и когда смотреть
Бой Головкин — Альварес пройдет утром 17 сентября. А перед этим, в субботу, боксеры пройдут церемонию взвешивания.
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