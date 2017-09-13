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https://sport.mail.ru/news/boxing/30990473/
13 сентября 2017, 12:37 | Бокс | Prosports.kz

Василий Левит: С нетерпением жду бой Головкина с Альваресом

«Это будет настоящей схваткой».

Это будет настоящей схваткой Увеличить
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Известный казахстанский боксер Василий Левит в интервью корреспонденту Prosports.kz рассказал о своих мыслях по поводу боя Головкин — Альварес.

— Я не эксперт профессионального бокса, но одно знаю точно, мы будет болеть за Головкина. Лично я, очень сильно жду этот бой — это будет грандиозное событие, настоящая схватка — заявил Левит. Напомним, что бой казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса состоится 17-го сентября в городе Лас-Вегас, на T-Mobile арене. К слову, сам Василий Левит на завершившемся чемпионате мира по боксу в Гамбурге занял третье место, уступив в полуфинале кубинцу Эрисланди Савону.

Фото: Федерация бокса РК.
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