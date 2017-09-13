Келл Брук может вернуться на ринг до конца текущего года

Об этом рассказал промоутер боксёра Эдди Хирн, исключивший, однако, возможность боя британца с чемпионом мира WBO в первом среднем весе Мигелем Котто, который запланировал на конец года свой прощальный бой.



«Он вернулся к тренировкам. Я думаю, что он только сейчас вернулся в свой ритм, и теперь мы оцениваем возможность его возвращения в конце ноября — начале декабря.



Я бы хотел, чтобы он выступал в категории 154 фунта. Я думаю, нам нужен хороший бой в 154 фунтах. Он не вернётся на ринг в бою против Мигеля Котто, этого не случится, даже если нам предложат… У него было два поражения, так что я хотел бы увидеть в его рекорде пару побед, даже если нам придётся провести два боя за три месяца», — цитирует Хирна BoxingScene.