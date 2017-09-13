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https://sport.mail.ru/news/boxing/30990452/
13 сентября 2017, 12:30 | Бокс | Чемпионат.com

Келл Брук может вернуться на ринг до конца текущего года

Экс-чемпион мира во втором полусреднем весе по версии IBF Келл Брук планирует вернуться на ринг до конца текущего года.

Об этом рассказал промоутер боксёра Эдди Хирн, исключивший, однако, возможность боя британца с чемпионом мира WBO в первом среднем весе Мигелем Котто, который запланировал на конец года свой прощальный бой.

«Он вернулся к тренировкам. Я думаю, что он только сейчас вернулся в свой ритм, и теперь мы оцениваем возможность его возвращения в конце ноября — начале декабря.

Я бы хотел, чтобы он выступал в категории 154 фунта. Я думаю, нам нужен хороший бой в 154 фунтах. Он не вернётся на ринг в бою против Мигеля Котто, этого не случится, даже если нам предложат… У него было два поражения, так что я хотел бы увидеть в его рекорде пару побед, даже если нам придётся провести два боя за три месяца», — цитирует Хирна BoxingScene.
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