Согласно программе трансляция на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan» начнется в 07:00, а за 20 минут до этого на спортивном покажут превью этого поединка в прямом эфире.



Букмекеры считают фаворитом казахстанца: победа Головкина — 1.67, ничья — 26, победа Альвареса — 2.475.