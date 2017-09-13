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https://sport.mail.ru/news/boxing/30990448/
13 сентября 2017, 12:29 | Бокс | Sports.kz

«Qazsport» покажет live-превью боя Головкин — Альварес

В 08:50 по времени Астаны в воскресенье в Лас-Вегасе бой проведет казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес, пишет Sports.kz.

Согласно программе трансляция на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan» начнется в 07:00, а за 20 минут до этого на спортивном покажут превью этого поединка в прямом эфире.

Букмекеры считают фаворитом казахстанца: победа Головкина — 1.67, ничья — 26, победа Альвареса — 2.475.

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