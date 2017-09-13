«Qazsport» покажет live-превью боя Головкин — Альварес
В 08:50 по времени Астаны в воскресенье в
Лас-Вегасе бой проведет казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес, пишет Sports.kz.
Согласно программе трансляция на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan» начнется в 07:00, а за 20 минут до этого на спортивном покажут превью этого поединка в прямом эфире.
Букмекеры считают фаворитом казахстанца: победа Головкина — 1.67, ничья — 26, победа Альвареса — 2.475.
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