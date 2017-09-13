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https://sport.mail.ru/news/boxing/30990221/
13 сентября 2017, 12:22 | Бокс | Чемпионат.com

Валуев: Когда я боксировал, на меня выходили с предложениями сдать бой

Бывший профессиональный боксёр, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев рассказал, что во время спортивной карьеры ему предлагали провести договорной матч, сдав бой.

Бывший профессиональный боксёр чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев рассказал что во время спортивной карьеры ему предлагали провести договорной матч сдав бой. Увеличить
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«Какие футбольные матчи (результаты) удивили вас в этом году? Говорят, букмекеры правят миром», — такой вопрос задали Валуеву в конференции на сайте «Интерскол».

«Удивил результат в матче Франция — Люксембург. Ни одного забитого французами мяча. Что же по поводу того, что миром правят букмекеры, отвечу. Когда я боксировал, на меня выходили с предложениями сдать бой. Больше я этих людей не видел… Всё зависит от человека. Сможет ли он смотреть в глаза своим болельщикам, если пойдёт на сделку со своей совестью», — сообщил Валуев.
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