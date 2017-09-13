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https://sport.mail.ru/news/boxing/30990213/
13 сентября 2017, 12:08 | Бокс | Sports.kz

Сауль Альварес: В ринге я буду на шаг впереди Головкина

Мексиканец Сауль Альварес в ходе официального прибытия в Лас-Вегас на бой с Геннадием Головкиным заявил, что 16 сентября планирует во всем «читать» своего соперника, пишет Sports.kz.

— Я знаю, что Головкин сильный боец, самый опасный оппонент в моей карьере, но я к нему готов. Мы готовились к этому, а также к тому, чтобы подарить фанатам красивый бой.

Я взволнован и счастлив, что бой уже близко. Я как всегда был сфокусирован на тренировках в лагере и намерен делать и использовать все необходимое для того, чтобы быть на шаг впереди Геннадия в ринге. Несомненно, наш субботний поединок станет одним из величайших в истории бокса, — цитирует Boxingscene.com Сауля.

Букмекерская контора Пари-Матч считает в предстоящем состязании фаворитом казахстанца: победа Головкина — 1.62, ничья — 26.0, победа Альвареса — 2.35.

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