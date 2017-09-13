Сауль Альварес: В ринге я буду на шаг впереди Головкина

— Я знаю, что Головкин сильный боец, самый опасный оппонент в моей карьере, но я к нему готов. Мы готовились к этому, а также к тому, чтобы подарить фанатам красивый бой.

Я взволнован и счастлив, что бой уже близко. Я как всегда был сфокусирован на тренировках в лагере и намерен делать и использовать все необходимое для того, чтобы быть на шаг впереди Геннадия в ринге. Несомненно, наш субботний поединок станет одним из величайших в истории бокса, — цитирует Boxingscene.com Сауля.