Сауль Альварес: В ринге я буду на шаг впереди Головкина
Мексиканец Сауль Альварес в ходе официального прибытия в
Лас-Вегас на бой с Геннадием Головкиным заявил, что 16 сентября планирует во всем «читать» своего соперника, пишет Sports.kz.
— Я знаю, что Головкин сильный боец, самый опасный оппонент в моей карьере, но я к нему готов. Мы готовились к этому, а также к тому, чтобы подарить фанатам красивый бой.
Я взволнован и счастлив, что бой уже близко. Я как всегда был сфокусирован на тренировках в лагере и намерен делать и использовать все необходимое для того, чтобы быть на шаг впереди Геннадия в ринге. Несомненно, наш субботний поединок станет одним из величайших в истории бокса, — цитирует Boxingscene.com Сауля.
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