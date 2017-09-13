Головкин: Всю карьеру мне отказывали в боях, которые я хотел. Но после поединка с «Канело» это закончится

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«Удивительно быть в Лас-Вегасе. Главное, что бой наконец-то состоится здесь. До выхода на ринг, я — Геннадий Головкин. После выхода в ринг я превращусь в Triple G. Это не значит, что я становлюсь злым. Я просто более сосредоточен. Это идеальный бой для фанатов. И идеальный бой для меня. Мне это понравится.

Я хотел драться с Альваресом после его боя с Котто, когда он стал обязательным соперником. Я представитель старой школы. Я уверен, что должен быть только один чемпион. Всю свою карьеру мне отказывали в боях, которые я хотел [Феликс Штурм, Серхио Мартинес, Мигель Котто]. Однако, теперь это закончится в субботу вечером, — приводит слова Головкина BoxingScene.

Напомним, что поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье.