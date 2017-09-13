Головкин: Всю карьеру мне отказывали в боях, которые я хотел. Но после поединка с «Канело» это закончится
Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин после своего приезда в
Лас-Вегас прокомментировал предстоящий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
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Видимо, что-то случилось...
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«Удивительно быть в
Я хотел драться с Альваресом после его боя с Котто, когда он стал обязательным соперником. Я представитель старой школы. Я уверен, что должен быть только один чемпион. Всю свою карьеру мне отказывали в боях, которые я хотел [Феликс Штурм, Серхио Мартинес, Мигель Котто]. Однако, теперь это закончится в субботу вечером, — приводит слова Головкина BoxingScene.
Напомним, что поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
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