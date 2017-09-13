Сменился один из участников андеркарда боя Головкин — Альварес
Мексиканский боксер Хорхе Лара (29−0−2, 21 КО) не сможет выступить в андеркарде поединка Геннадий Головкин — Сауль Альварес и побороться за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полулёгком весе (до 57,2 кг) с американцем Джозефом Диасом (24−0, 13 КО).
Другой мексиканец, Рафаэль Ривера (25−0−2, 16 КО), ранее готовившийся ко встрече с филиппинцем Драйаном Франсиско (29−4−1, 22 КО), вызвался заменить соотечественника.
Пока что доподлинно неизвестно, сохранит ли Всемирный боксерский совет (WBC) статус поединка «элиминаторным», ведь в отличии от Хорхе Лара, Рафаэль Ривера не входит в обновлённый топ-15 рейтинга организации.
На данный момент чемпионом мира по версии WBC является американец Гэри
Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в
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