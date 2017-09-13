Другой мексиканец, Рафаэль Ривера (25−0−2, 16 КО), ранее готовившийся ко встрече с филиппинцем Драйаном Франсиско (29−4−1, 22 КО), вызвался заменить соотечественника.

Пока что доподлинно неизвестно, сохранит ли Всемирный боксерский совет (WBC) статус поединка «элиминаторным», ведь в отличии от Хорхе Лара, Рафаэль Ривера не входит в обновлённый топ-15 рейтинга организации.

На данный момент чемпионом мира по версии WBC является американец Гэри Расселл-мл. (28−1, 17 КО).