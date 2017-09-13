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https://sport.mail.ru/news/boxing/30989972/
13 сентября 2017, 11:52 | Бокс | Sports.kz

Сменился один из участников андеркарда боя Головкин — Альварес

Мексиканский боксер Хорхе Лара (29−0−2, 21 КО) не сможет выступить в андеркарде поединка Геннадий Головкин — Сауль Альварес и побороться за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полулёгком весе (до 57,2 кг) с американцем Джозефом Диасом (24−0, 13 КО).

Другой мексиканец, Рафаэль Ривера (25−0−2, 16 КО), ранее готовившийся ко встрече с филиппинцем Драйаном Франсиско (29−4−1, 22 КО), вызвался заменить соотечественника.

Пока что доподлинно неизвестно, сохранит ли Всемирный боксерский совет (WBC) статус поединка «элиминаторным», ведь в отличии от Хорхе Лара, Рафаэль Ривера не входит в обновлённый топ-15 рейтинга организации.

На данный момент чемпионом мира по версии WBC является американец Гэри Расселл-мл. (28−1, 17 КО).

Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в Лас-Вегасе.

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