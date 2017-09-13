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https://sport.mail.ru/news/boxing/30989971/
13 сентября 2017, 11:51 | Бокс | Sports.kz

Какие компоненты помогут Головкину победить Альвареса

Главный тренер молодежной сборной Казахстана по боксу Галым Кенжебаев рассказал Sports.kz об основных качествах Геннадия Головкина, которые могут помочь победить мексиканца Сауля Альвареса.

— У Геннадия очень хорошие и мощные удары, также он обладает очень высоким тактическим мастерством. К тому же он имеет очень большой опыт выступлений на любительском ринге, а это очень важная составляющая для успеха в бою с мексиканцем. Вот именно эти компоненты и должны привести к победе в этом поединке, — сказал Кенжебаев.

Поединок Головкин — Альварес пройдет в субботу в Лас-Вегасе (утром воскресенья в Казахстане в 08:50). Прямая трансляция на телеканала «Qazsport» и «Qazaqstan». Букмекеры считают фаворитом казахстанца: победа Головкина — 1.67, ничья — 26, победа Альвареса — 2.475.

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