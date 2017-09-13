Какие компоненты помогут Головкину победить Альвареса
Главный тренер молодежной сборной Казахстана по боксу Галым Кенжебаев рассказал Sports.kz об основных качествах Геннадия Головкина, которые могут помочь победить мексиканца Сауля Альвареса.
— У Геннадия очень хорошие и мощные удары, также он обладает очень высоким тактическим мастерством. К тому же он имеет очень большой опыт выступлений на любительском ринге, а это очень важная составляющая для успеха в бою с мексиканцем. Вот именно эти компоненты и должны привести к победе в этом поединке, — сказал Кенжебаев.
Поединок Головкин — Альварес пройдет в субботу в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter