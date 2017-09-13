Аким Жамбылской области вручил Шариповой ключи от квартиры
В Таразе аким Жамбылской области Карим Кокирекбаев вручил ключи от двухкомнатной квартиры первой чемпионке мира в профессиональном боксе из Казахстана Фирузе Шариповой, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
26 августа в Астане Фируза победила болгарку Милену Колеву и завоевала титулы чемпионки мира в легком весе по версиям WIBA и WBU.
Для 23-летней Шариповой прошедший поединок был восьмым в профессиональной карьере. Теперь на ее счету семь побед (три нокаутом) и одно поражение.
29-летняя Колева проиграла десятый поединок в карьере. Также в ее активе есть девять побед (три нокаутом) и одна ничья.
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