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https://sport.mail.ru/news/boxing/30989724/
13 сентября 2017, 11:45 | Бокс | Sports.kz

Аким Жамбылской области вручил Шариповой ключи от квартиры

В Таразе аким Жамбылской области Карим Кокирекбаев вручил ключи от двухкомнатной квартиры первой чемпионке мира в профессиональном боксе из Казахстана Фирузе Шариповой, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

26 августа в Астане Фируза победила болгарку Милену Колеву и завоевала титулы чемпионки мира в легком весе по версиям WIBA и WBU.

Для 23-летней Шариповой прошедший поединок был восьмым в профессиональной карьере. Теперь на ее счету семь побед (три нокаутом) и одно поражение.

29-летняя Колева проиграла десятый поединок в карьере. Также в ее активе есть девять побед (три нокаутом) и одна ничья.

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