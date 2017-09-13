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https://sport.mail.ru/news/boxing/30989723/
13 сентября 2017, 11:43 | Бокс | Sports.kz

Головкин оценил историческое значение боя с Альваресом

Не знающий поражений казахстанский боксер Геннадий Головкин уверен, что его бой против Сауля Альвареса 16 сентября займет свое место в истории великих противостояний средней категории, сообщает Sports.kz.

— Я хочу выиграть этот бой, потому что для меня эта победа будет исторической, как поединок Леонард — Хаглер. Я верю, что средний дивизион вернется. «Канело» — особенный парень. Это огромное событие, особенно для меня.

Средний вес имеет долгую историю. Я помню многих великих чемпионов, таких как Карлос Монсон, Шугар Рэй Леонард, Марвин Хаглер, Бернард Хопкинс. Но сейчас новая история, для нас пришло новое время. Наш дивизион богат великими событиями. Быть чемпионом значит очень много, — сказал Геннадий, слова которого передает Boxingscene.com.

Букмекерская контора Пари-Матч считает фаворитом казахстанца: победа Головкина — 1.62, ничья — 26.0, победа Альвареса — 2.35.

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