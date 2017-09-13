Александр Поветкин провёл мастер-класс для юных боксёров в Олимпийской деревне

«У меня был тренер, который говорил: «Саш, сходить на дискотеку ты всегда успеешь, но сейчас тот момент, когда надо отдать все силы, все возможности, чтобы кем-то стать.



Сколько спорт даёт друзей, сколько возможностей! Я родился в Курске, 20 лет там прожил, тренировался у Александра Ивановича Рогозина. Это был хороший человек, который любил детей, и дневники у нас проверял, и просто с нами общался, учил уважать старших, любить свою страну. Всякое бывает, но надо идти к своей цели, и тогда всё получится. Мы сами себя можем мотивировать, помогать себе, просто нужно решить, кто вы, чего хотите. Чтобы ваши родители гордились вами, не сдавайтесь, даже если кулаки в кровь», — рассказал Поветкин, слова которого приводит официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BY8DpAFDjnk/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">ПОВЕТКИН ПРОВЕЛ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ЮНЫХ БОКСЕРОВ На выходных в спорткомплексе Олимпийской деревни-80 Поветкин, вместе с личным тренером Иваном Кирпой провели мастер-класс для юных боксёров Академии Бокса. ⠀ ⠀«У меня был тренер, который говорил: «Саш, сходить на дискотеку ты всегда успеешь, но сейчас тот момент, когда надо отдать все силы, все возможности, чтобы кем-то стать». Я родился в Курске, 20 лет там прожил, тренировался у Александра Ивановича Рогозина. Это был хороший человек, который любил детей, и дневники у нас проверял, и просто с нами общался, учил уважать старших, любить свою страну. Мы сами себя можем мотивировать, помогать себе, просто нужно решить, кто вы, чего хотите. Чтобы ваши родители гордились вами, не сдавайтесь, даже если кулаки в кровь", - сказал Александр #сашповеткин #иванкирпа #дети #спорт #бокс #мотивация #россия</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от VSENABOX (@vsenabox) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-12T10:55:57+00:00">Сен 12 2017 в 3:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>