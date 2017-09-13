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https://sport.mail.ru/news/boxing/30989488/
13 сентября 2017, 11:33 | Бокс | Чемпионат.com

Александр Поветкин провёл мастер-класс для юных боксёров в Олимпийской деревне

В минувшие выходные российский супертяжеловес Александр Поветкин вместе с личным тренером Иваном Кирпой провели мастер-класс для юных боксёров в рамках дня открытых дверей в спорткомплексе Олимпийской деревни — 80.

В минувшие выходные российский <span class=error>супертяжеловес</span> Александр <span class=error>Поветкин</span> вместе с личным тренером <span class=error>Иваном</span> <span class=error>Кирпой</span> провели <nobr>мастер-класс</nobr> для юных боксёров в рамках дня открытых дверей в спорткомплексе Олимпийской деревни — 80. Увеличить
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«У меня был тренер, который говорил: «Саш, сходить на дискотеку ты всегда успеешь, но сейчас тот момент, когда надо отдать все силы, все возможности, чтобы кем-то стать.

Сколько спорт даёт друзей, сколько возможностей! Я родился в Курске, 20 лет там прожил, тренировался у Александра Ивановича Рогозина. Это был хороший человек, который любил детей, и дневники у нас проверял, и просто с нами общался, учил уважать старших, любить свою страну. Всякое бывает, но надо идти к своей цели, и тогда всё получится. Мы сами себя можем мотивировать, помогать себе, просто нужно решить, кто вы, чего хотите. Чтобы ваши родители гордились вами, не сдавайтесь, даже если кулаки в кровь», — рассказал Поветкин, слова которого приводит официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».
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