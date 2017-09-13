Что посоветовали Головкину для победы над Альваресом
Утром воскресенья казахстанцы увидят долгожданный бой между Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, пишет Sports.kz.
Один из первых тренеров GGG и наставник молодежной сборной Казахстана Галым Кенжебаев поделился со Sports.kz мнением о том, как нужно действовать Головкину для победы.
— Нашему боксеру нужно боксировать в своей манере, диктовать свои условия. Нужно очень активно действовать передней рукой, постоянно пробивать через руку Альваресу и вразрез между его перчатками. Также надо периодично наносить сопернику и апперкоты, — то есть, действовать активно, постоянно угрожая мексиканцу, — сказал Кенжебаев.
Поединок Головкин — Альварес пройдет в субботу в
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