Дэниэл Джейкобс: Меня не укрепит победа Головкина, но он реально сильнее «Канело»
Американский боксер Дэниэл Джейкобс, в марте проигравший решением судей Геннадию Головкину, поделился своими ожиданиями от боя GGG с Саулем Альваресом и назвал фаворита противостояния, сообщает Sports.kz.
— Я думаю, Головкин выиграет. Не потому, что его победа меня
Но я думаю, что «Канело» не сможет выдержать эти удары. Неважно, получится этот вечер длинным или коротким, Головкину будет тяжело действовать в своем стиле и переть как бык. «Канело» — тот парень, что идет вперед и не отступает. Поэтому интересно будет посмотреть, сможет ли он к такому приспособиться, — цитирует Джейкобса Boxingnews24.com.
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