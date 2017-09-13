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https://sport.mail.ru/news/boxing/30989477/
13 сентября 2017, 11:29 | Бокс | Sports.kz

Дэниэл Джейкобс: Меня не укрепит победа Головкина, но он реально сильнее «Канело»

Американский боксер Дэниэл Джейкобс, в марте проигравший решением судей Геннадию Головкину, поделился своими ожиданиями от боя GGG с Саулем Альваресом и назвал фаворита противостояния, сообщает Sports.kz.

— Я думаю, Головкин выиграет. Не потому, что его победа меня как-то укрепит. Просто мне и правда кажется, что он крупнее, сильнее и лучше. Со мной в ринге у него многое не получилось, но против такого парня как «Канело» габариты имеют значение. Это бокс, физический вид спорта. GGG бился с настоящими средневесами. Для Сауля это будет первый раз, когда он выйдет против того, кто считается одним из сильнейших боксеров среднего дивизиона. Он делает реально большой скачок.

Но я думаю, что «Канело» не сможет выдержать эти удары. Неважно, получится этот вечер длинным или коротким, Головкину будет тяжело действовать в своем стиле и переть как бык. «Канело» — тот парень, что идет вперед и не отступает. Поэтому интересно будет посмотреть, сможет ли он к такому приспособиться, — цитирует Джейкобса Boxingnews24.com.

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