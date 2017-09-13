Стало известно точное время начала боя Головкин — «Канело» Альварес
Стало известно точное время начала поединка между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Так, главный бой вечера, который состоится 16 сентября на 20-тысячной арене
Вечер бокса Головкин — Альварес в прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan и QazSport. Начала трансляции вечера бокса на телеканалах запланирована на 06:00 по времени Астаны. В США же бой Головкин — Альварес будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Стоимость для одного телевизора составляет 75 долларов.
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
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