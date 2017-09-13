Стало известно точное время начала боя Головкин - "Канело" Альварес

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Так, главный бой вечера, который состоится 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, по казахстанскому времени начнется в 08:50 утра 17 сентября.

Вечер бокса Головкин — Альварес в прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan и QazSport. Начала трансляции вечера бокса на телеканалах запланирована на 06:00 по времени Астаны. В США же бой Головкин — Альварес будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Стоимость для одного телевизора составляет 75 долларов.