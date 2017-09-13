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https://sport.mail.ru/news/boxing/30988623/
13 сентября 2017, 11:05 | Бокс | Vesti.kz

Стало известно точное время начала боя Головкин — «Канело» Альварес

Стало известно точное время начала поединка между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стало известно точное время начала поединка между чемпионом мира по версиям WBA (Super) WBC IBF и IBO в среднем весе <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> и мексиканцем <span class=error>Саулем</span> <span class=error>Канело</span> Альваресом сообщает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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Так, главный бой вечера, который состоится 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, по казахстанскому времени начнется в 08:50 утра 17 сентября.

Вечер бокса Головкин — Альварес в прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan и QazSport. Начала трансляции вечера бокса на телеканалах запланирована на 06:00 по времени Астаны. В США же бой Головкин — Альварес будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Стоимость для одного телевизора составляет 75 долларов.

В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира.

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