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https://sport.mail.ru/news/boxing/30988603/
13 сентября 2017, 10:51 | Бокс | Чемпионат.com

Если Головкин проиграет Альваресу, титул WBC станет вакантным

Промоутер Геннадия Головкина Том Лёффлер подтвердил, что в предстоящем бою с Саулем Альваресом для мексиканца не будет стоять на кону титул WBC.

Промоутер Геннадия <span class=error>Головкина</span> Том Лёффлер подтвердил что в предстоящем бою с <span class=error>Саулем</span> Альваресом для мексиканца не будет стоять на кону титул WBC. Увеличить
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Альварес ранее объявил, что не будет претендовать на титул WBC, мексиканец по-прежнему зол на организацию за то, что она предоставила ему всего две с половиной недели после боя с Амиром Ханом на принятие решения о том, будет ли он защищать титул WBC в бою с Головкиным. В итоге он тогда отказался от пояса WBC, а Геннадий из временного чемпиона превратился в полновесного.

«Геннадий защищает все свои четыре пояса (IBF/IBO/WBA/WBC). Понятно, что Альварес не дерётся за титул WBC, и понятно, что Геннадий защищает титул WBC. Если по какой-то причине Головкин проиграет, то этот титул станет вакантным, потому что Альварес не сможет заполучить его», — цитирует Лёффлера BoxingScene.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
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