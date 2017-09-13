Если Головкин проиграет Альваресу, титул WBC станет вакантным

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Альварес ранее объявил, что не будет претендовать на титул WBC, мексиканец по-прежнему зол на организацию за то, что она предоставила ему всего две с половиной недели после боя с Амиром Ханом на принятие решения о том, будет ли он защищать титул WBC в бою с Головкиным. В итоге он тогда отказался от пояса WBC, а Геннадий из временного чемпиона превратился в полновесного.