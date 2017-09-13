Если Головкин проиграет Альваресу, титул WBC станет вакантным
Промоутер Геннадия Головкина Том Лёффлер подтвердил, что в предстоящем бою с Саулем Альваресом для мексиканца не будет стоять на кону титул WBC.
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Альварес ранее объявил, что не будет претендовать на титул WBC, мексиканец
«Геннадий защищает все свои четыре пояса (IBF/IBO/WBA/WBC). Понятно, что Альварес не дерётся за титул WBC, и понятно, что Геннадий защищает титул WBC. Если по
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в
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