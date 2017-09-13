Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30988595/
13 сентября 2017, 10:34 | Бокс | Sports.kz

СМИ назвали ТОП-5 самых важных боев в карьере Головкина

Сайт Sportingnews.com составил рейтинг пяти ключевых боев в профессиональной карьере Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

5. Геннадий Головкин (27−0*) — Кёртис Стивенс (25−3). Нью-Йорк. 2 ноября 2013 года. Итог — победа Головкина отказом соперника от продолжения боя в восьмом раунде.

4. Геннадий Головкин (33−0) — Давид Лемье (34−2). Нью-Йорк. 17 октября 2015 года. Итог — победа Головкина техническим нокаутом в восьмом раунде.

3. Геннадий Головкин (35−0) — Келл Брук (36−0). Лондон. 10 сентября 2016 года. Итог — победа Головкина техническим нокаутом в пятом раунде.

2. Геннадий Головкин (32−0) — Вилли Монро-младший (19−1). Инглвуд. 16 мая 2015 года. Итог — победа Головкина техническим нокаутом в шестом раунде.

1. Геннадий Головкин (36−0) — Дэниэл Джейкобс (32−1). Нью-Йорк. 18 марта 2017 года. Итог — победа Головкина единогласным решением судей.

* Статистика Головкина и его соперников перед боем.

Напомним, свой следующий и еще более важный бой в карьере Геннадий проведет 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в Лас-Вегасе. Его соперником станет мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО). Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.66, победа Альвареса — 2.504, ничья — 26.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Аким Жамбылской области вручил Шариповой ключи от квартиры

Аким Жамбылской области вручил Шариповой ключи от квартиры

В Таразе аким Жамбылской области Карим Кокирекбаев вручил ключи от двухкомнатной квартиры первой чемпионке мира в профессиональном боксе из Казахстана Фирузе Шариповой, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
Еще 7 новостей  Все новости
12 сентября

Спарринг-партнер Головкина рассказал, как GGG будет «ломать» Альвареса

Константин Цзю: «Головкину нужно готовиться к долгому бою с Альваресом»

Американский полутяж рассказал, что его впечатлило в спаррингах с Головкиным