СМИ назвали ТОП-5 самых важных боев в карьере Головкина

5. Геннадий Головкин (27−0*) — Кёртис Стивенс (25−3). Нью-Йорк. 2 ноября 2013 года. Итог — победа Головкина отказом соперника от продолжения боя в восьмом раунде.

4. Геннадий Головкин (33−0) — Давид Лемье (34−2). Нью-Йорк. 17 октября 2015 года. Итог — победа Головкина техническим нокаутом в восьмом раунде.



3. Геннадий Головкин (35−0) — Келл Брук (36−0). Лондон. 10 сентября 2016 года. Итог — победа Головкина техническим нокаутом в пятом раунде.



2. Геннадий Головкин (32−0) — Вилли Монро-младший (19−1). Инглвуд. 16 мая 2015 года. Итог — победа Головкина техническим нокаутом в шестом раунде.



1. Геннадий Головкин (36−0) — Дэниэл Джейкобс (32−1). Нью-Йорк. 18 марта 2017 года. Итог — победа Головкина единогласным решением судей.



* Статистика Головкина и его соперников перед боем.



Напомним, свой следующий и еще более важный бой в карьере Геннадий проведет 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в Лас-Вегасе. Его соперником станет мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО). Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.66, победа Альвареса — 2.504, ничья — 26.