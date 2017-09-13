СМИ назвали ТОП-5 самых важных боев в карьере Головкина
Сайт Sportingnews.com составил рейтинг пяти ключевых боев в профессиональной карьере Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
5. Геннадий Головкин (27−0*) — Кёртис Стивенс (25−3).
4. Геннадий Головкин (33−0) — Давид Лемье (34−2).
3. Геннадий Головкин (35−0) — Келл Брук (36−0). Лондон. 10 сентября 2016 года. Итог — победа Головкина техническим нокаутом в пятом раунде.
2. Геннадий Головкин (32−0) — Вилли
1. Геннадий Головкин (36−0) — Дэниэл Джейкобс (32−1).
* Статистика Головкина и его соперников перед боем.
Напомним, свой следующий и еще более важный бой в карьере Геннадий проведет 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в
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