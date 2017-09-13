Комментатор HBO: Если «Канело» думает, что знает силу Головкина, то он заблуждается
Комментатор HBO Джим Лэмпли заявил, что мексиканский боксер Сауль Альварес не имеет представления о подлинной мощи казахстанца Геннадия Головкина. По словам Лэмпли, он не будет шокирован, если «Канело» проиграет в третьем или четвертом раундах.
«Альварес заблуждается, если думает, что знает подлинную мощь Головкина. Он ошибается, если так думает, исходя из их нескольких спаррингов. На самом деле он не знает о силе GGG ничего. Впервые реальную мощь можно испытать в ринге во время боя с Головкиным. Это касается всех соперников. Посмотрим, сможет ли Альварес без ущерба принять это.
Ведь не секрет, что
Битва футболок, или как команда Головкина потроллила «Канело» перед боем в
«Канело» —
Напомним, что поединок Головкин — Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
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