Комментатор HBO: Если «Канело» думает, что знает силу Головкина, то он заблуждается

«Альварес заблуждается, если думает, что знает подлинную мощь Головкина. Он ошибается, если так думает, исходя из их нескольких спаррингов. На самом деле он не знает о силе GGG ничего. Впервые реальную мощь можно испытать в ринге во время боя с Головкиным. Это касается всех соперников. Посмотрим, сможет ли Альварес без ущерба принять это.

Ведь не секрет, что контр-панчер в случае длительного боя имеет больше возможностей для адаптации. Это преимущество боксеров данного стиля. Поэтому не исключено, что «Канело» обретет уверенность, и даже найдет способ выиграть, если будет проходить раунд за раундом. Но, с другой стороны, я не буду шокирован, если он будет остановлен в третьем или четвертом раунде — он никогда не испытывал на себе мощь, которой обладает GGG.

Битва футболок, или как команда Головкина потроллила «Канело» перед боем в Лас-Вегасе.

«Канело» — контр-панчер. Поэтому часть его захочет, чтобы Геннадий атаковал его. В то же время, может, GGG планирует боксировать с ним. Но в конце концов наступит момент, когда GGG «откроет огонь», используя всю свою силу, — цитирует Лэмпли Boxingnews24.com.

Напомним, что поединок Головкин — Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. В США бой будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. О том, где можно посмотреть бой, который состоится утром 17 сентября по времени Астаны, можно узнать здесь.