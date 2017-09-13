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https://sport.mail.ru/news/boxing/30988034/
13 сентября 2017, 9:43 | Бокс | Sports.kz

«Им повезло, что рефери остановил бой». Брэндон Кук хочет взять реванш у Каната Ислама

Канадаский боксер Брэндон Кук не согласен с поражением казахстанцу Канату Ислама и жаждет боя-реванша, пишет Sports.kz.

— Мы хотим еще один бой. Канат и его команда знают, что Брэндон слишком силен для Ислама, и им повезло, что рефери остановил бой.

Иначе был бы тот же результат, что в поединке с Батлером. Если бы Канату запретили бить ниже пояса, как бы он мог тормозить Брэндона? Никак, — сказал промоутер канадца Тайлер Бакстон.

При этом Бакстон уточняет, что команда Ислама реванш давать не собирается.

Напомним, бой Ислам — Кук прошел на вечере бокса в Астане в субботу и завершился победой казахстанца техническим нокаутом в девятом раунде.

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