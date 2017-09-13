Соперники боксеров пока не утверждены, но уже известно, что Липинец поборется за вакантный титул чемпиона мира IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), от которого не так давно добровольно отказался Теренс Кроуфорд. Ранее IBF постановила, что за пояс должны драться Липинец и японец Акихиро Кондо (29−6−1, 16 КО).

Для Джейкобса предстоящее выступление станет первым после поражения по очкам от Геннадия Головкина в марте этого года.