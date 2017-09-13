Экс-соперник Головкина и уроженец Казахстана выступят в андеркарте боя Уайлдер — Ортис
В рамках вечера бокса 4 ноября в Бруклине (США), главным событием которого станет поединок между чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе американцем Дионтэем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом, выступят
экс-соперник казахстанского боксера Геннадия Головкина американец Дэниел Джейкобс (32−2, 29 КО) и уроженец актюбинской области россиянин Сергей Липинец (12−0, 10 КО).
Соперники боксеров пока не утверждены, но уже известно, что Липинец поборется за вакантный титул чемпиона мира IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), от которого не так давно добровольно отказался Теренс Кроуфорд. Ранее IBF постановила, что за пояс должны драться Липинец и японец Акихиро Кондо (29−6−1, 16 КО).
Для Джейкобса предстоящее выступление станет первым после поражения по очкам от Геннадия Головкина в марте этого года.
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