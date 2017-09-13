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https://sport.mail.ru/news/boxing/30988031/
13 сентября 2017, 9:40 | Бокс | Sports.kz

Как Головкин напугал медведя в Big Bear

Британской издание The Telegraph поведало историю о том, как казахстанский боксер Геннадий Головкин отпугнул медведя во время тренировок в Big Bear Lake, Калифорния, сообщает Sports.kz.

«Неудивительно, что GGG боятся, ведь он источает ледяное спокойствие. В одной из недавних «документалок» тренер Абель Санчес рассказал, что занятия в Big Bear не лишены угроз со стороны местной дикой природы.

На одной из тренировочных пробежек Головкина бурый медведь вылетел из деревьев и побежал к машине Санчеса. Но, как и все разумные существа, медведь не пожелал ввязываться в драку с Головкиным, — написано в статье.

Бой Геннадий Головкин — Сауль Альварес пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе (утро 17 сентября для Казахстана). Прямая трансляция на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan».

Букмекерская контора Пари-Матч считает фаворитом казахстанца: победа Головкина — 1.62, ничья — 26.0, победа Альвареса — 2.35.

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