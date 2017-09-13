Как Головкин напугал медведя в Big Bear
Британской издание The Telegraph поведало историю о том, как казахстанский боксер Геннадий Головкин отпугнул медведя во время тренировок в Big Bear Lake, Калифорния, сообщает Sports.kz.
«Неудивительно, что GGG боятся, ведь он источает ледяное спокойствие. В одной из недавних «документалок» тренер Абель Санчес рассказал, что занятия в Big Bear не лишены угроз со стороны местной дикой природы.
На одной из тренировочных пробежек Головкина бурый медведь вылетел из деревьев и побежал к машине Санчеса. Но, как и все разумные существа, медведь не пожелал ввязываться в драку с Головкиным, — написано в статье.
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