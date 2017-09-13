Промоутер Головкина заявил о приглашении двух судей в качестве наблюдателей на бой с «Канело»

«У нас не было никаких возражений против этих судей, которые были выбраны. Я думаю, что Кенни Бэйлесс (американец — прим. ред) доказал, что он один из лучших судей в мире, и мы довольны судьями. Тем не менее, Геннадий собирается пригласить двух судей (в качестве наблюдателей — прим.ред), которые зафиксировали 23 его нокаута.

Я считаю, что несмотря на равные силы и конкурентность боксеров, у Геннадия больше шансов, благодаря его сильным ударам, — поделился Леффлер.

Битва футболок, или как команда Головкина потроллила «Канело» перед боем в Лас-Вегасе.

Помимо Бейлиса обслуживать бой казахстанца и мексиканца вызваны американский судьи — Эделейд Берд, Дэйв Моретти (оба из Невады) и Дон Трелла (Коннектикут).

Стоит отметить, что сейчас активно обсуждается, что в случае, если поединок дойдет до вынесения судейского вердикта, то Головкина могут засудить в Лас-Вегасе. В пример этого приводят то, что в июле 2014 года в Лас-Вегасе Альварес уже получил спорную победу раздельным решением судей над Эрисланди Ларой, а в 2013-м и вовсе один из судей выставил ничью в его поединке с Флойдом Мейвезером, который «Канело» проиграл практически деклассированием.

Напомним, что поединок Головкин — Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. В США бой будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. О том, где можно посмотреть бой, который состоится утром 17 сентября по времени Астаны, можно узнать здесь.