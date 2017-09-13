Промоутер Головкина заявил о приглашении двух судей в качестве наблюдателей на бой с «Канело»
Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер в интервью сайту Boxingscene.com заявил о приглашении двух опытных экспертов на бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), для наблюдения за компетентностью судей поединка, передает корреспондент Vesti.kz.
«У нас не было никаких возражений против этих судей, которые были выбраны. Я думаю, что Кенни Бэйлесс (американец — прим. ред) доказал, что он один из лучших судей в мире, и мы довольны судьями. Тем не менее, Геннадий собирается пригласить двух судей (в качестве наблюдателей — прим.ред), которые зафиксировали 23 его нокаута.
Я считаю, что несмотря на равные силы и конкурентность боксеров, у Геннадия больше шансов, благодаря его сильным ударам, — поделился Леффлер.
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Помимо Бейлиса обслуживать бой казахстанца и мексиканца вызваны американский судьи — Эделейд Берд, Дэйв Моретти (оба из Невады) и Дон Трелла (Коннектикут).
Стоит отметить, что сейчас активно обсуждается, что в случае, если поединок дойдет до вынесения судейского вердикта, то Головкина могут засудить в
Напомним, что поединок Головкин — Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
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