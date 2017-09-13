Битва футболок, или как команда Головкина потроллила «Канело» перед боем в Лас-Вегасе
В ближайшие выходные состоится долгожданный поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене
Накануне боксеры прибыли в
Также специальные футболки к этому поединку подготовила и команда Головкина. На них написано «Cinnamon`s Toast», что переводится, как «Тост с корицей», но, скорее всего, смысл этого выражения «Рыжему хана».
Почему Сауля Альвареса называют «Канело»?
Стоит отметить, что «Канело» — это сокращение от слова canelito. В переводе с мексиканского диалекта испанского языка оно означает «маленькая корица». Альварес получил это прозвище подростком, когда он перешел в профессионалы в 15 лет,
Напомним, что в предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
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