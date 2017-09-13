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https://sport.mail.ru/news/boxing/30987574/
13 сентября 2017, 9:00 | Бокс | Vesti.kz

Битва футболок, или как команда Головкина потроллила «Канело» перед боем в Лас-Вегасе

В ближайшие выходные состоится долгожданный поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье.

Накануне боксеры прибыли в Лас-Вегас и приняли участие в первом совместном мероприятии в неделю боя. Причем команда «Канело» появилась на мероприятие в жилетках с надписью «Never Feared Anyone», что переводится, как «Никогда не боялся никого».

Также специальные футболки к этому поединку подготовила и команда Головкина. На них написано «Cinnamon`s Toast», что переводится, как «Тост с корицей», но, скорее всего, смысл этого выражения «Рыжему хана».

Почему Сауля Альвареса называют «Канело»?

Стоит отметить, что «Канело» — это сокращение от слова canelito. В переводе с мексиканского диалекта испанского языка оно означает «маленькая корица». Альварес получил это прозвище подростком, когда он перешел в профессионалы в 15 лет, из-за рыжего цвета волос и веснушек. Мексиканец выглядел так, будто его посыпали корицей. Предполагается, что прозвище Альваресу дал его тренер Хосе Рейносо. С возрастом уменьшительное окончание ito убрали. Кроме того, команда «Канело» поняла, что это поможет им легче «забрендировать» его имя на американском рынке.

Напомним, что в предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.

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