Битва футболок, или как команда Головкина потроллила «Канело» перед боем в Лас-Вегасе

Поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье.

Накануне боксеры прибыли в Лас-Вегас и приняли участие в первом совместном мероприятии в неделю боя. Причем команда «Канело» появилась на мероприятие в жилетках с надписью «Never Feared Anyone», что переводится, как «Никогда не боялся никого».

Также специальные футболки к этому поединку подготовила и команда Головкина. На них написано «Cinnamon`s Toast», что переводится, как «Тост с корицей», но, скорее всего, смысл этого выражения «Рыжему хана».

Почему Сауля Альвареса называют «Канело»?

Стоит отметить, что «Канело» — это сокращение от слова canelito. В переводе с мексиканского диалекта испанского языка оно означает «маленькая корица». Альварес получил это прозвище подростком, когда он перешел в профессионалы в 15 лет, из-за рыжего цвета волос и веснушек. Мексиканец выглядел так, будто его посыпали корицей. Предполагается, что прозвище Альваресу дал его тренер Хосе Рейносо. С возрастом уменьшительное окончание ito убрали. Кроме того, команда «Канело» поняла, что это поможет им легче «забрендировать» его имя на американском рынке.