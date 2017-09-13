«По началу это будет шахматный бой, который затем перерастет в барную драку». Белью сделал прогноз на поединок Головкин — «Канело»
Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе британский боксер Тони Белью сделал свой прогноз на предстоящий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Сауль «Канело» Альваресом.
«Если «Канело» сможет выдержать мощь Головкина, то победит. Я считаю его лучшим
Головкин отлично режет ринг. Он может боксировать и работать в ответ. Но он помедленнее, и его защита похуже. Если бы мне дали 100 фунтов стерлингов, я бы поставил 80 на победу «Канело» решением, а 20 на победу Головкина в первых шести раундах. Я не понимаю, как Геннадий может перебоксировать «Канело», если Альварес выдержит его мощь, то победит. Думаю, по началу это будет шахматный бой, который затем перерастет в барную драку, — приводит слова Тони Белью Tofight.ru.
Напомним, что поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене
В США же бой Головкин — Альварес будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Стоимость для одного телевизора составляет 75 долларов.
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
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