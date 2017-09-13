«Если «Канело» сможет выдержать мощь Головкина, то победит. Я считаю его лучшим контр-панчером современного бокса. Видел его на прошлой неделе, он набрал массы и выглядел феноменально. Что касается Головкина, то его называют панчером, но он больше, чем просто панчер. Этот парень в любителях выиграл много международных турниров.

Головкин отлично режет ринг. Он может боксировать и работать в ответ. Но он помедленнее, и его защита похуже. Если бы мне дали 100 фунтов стерлингов, я бы поставил 80 на победу «Канело» решением, а 20 на победу Головкина в первых шести раундах. Я не понимаю, как Геннадий может перебоксировать «Канело», если Альварес выдержит его мощь, то победит. Думаю, по началу это будет шахматный бой, который затем перерастет в барную драку, — приводит слова Тони Белью Tofight.ru.

Напомним, что поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса можно узнать здесь.

В США же бой Головкин — Альварес будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Стоимость для одного телевизора составляет 75 долларов.