Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30986507/
13 сентября 2017, 8:45 | Бокс | Vesti.kz

«По началу это будет шахматный бой, который затем перерастет в барную драку». Белью сделал прогноз на поединок Головкин — «Канело»

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе британский боксер Тони Белью сделал свой прогноз на предстоящий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Сауль «Канело» Альваресом.

«Если «Канело» сможет выдержать мощь Головкина, то победит. Я считаю его лучшим контр-панчером современного бокса. Видел его на прошлой неделе, он набрал массы и выглядел феноменально. Что касается Головкина, то его называют панчером, но он больше, чем просто панчер. Этот парень в любителях выиграл много международных турниров.

Головкин отлично режет ринг. Он может боксировать и работать в ответ. Но он помедленнее, и его защита похуже. Если бы мне дали 100 фунтов стерлингов, я бы поставил 80 на победу «Канело» решением, а 20 на победу Головкина в первых шести раундах. Я не понимаю, как Геннадий может перебоксировать «Канело», если Альварес выдержит его мощь, то победит. Думаю, по началу это будет шахматный бой, который затем перерастет в барную драку, — приводит слова Тони Белью Tofight.ru.

Напомним, что поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса можно узнать здесь.

В США же бой Головкин — Альварес будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Стоимость для одного телевизора составляет 75 долларов.

В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Карл Фроч определился с победителем боя Головкин — «Канело» Альварес

Карл Фроч определился с победителем боя Головкин — «Канело» Альварес

Экс-чемпион мира во втором среднем весе британский боксер Карл Фроч считает, что победителем в назначенном на 16 сентября поединке между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом станет мексиканский боец, сообщает Аllboxing.ru.
Еще 7 новостей  Все новости
13 сентября

До боя Головкин - Альварес осталось 4 дня. Последние новости

Экс-чемпион мира в четырех весах во время раздачи автографов в Лас-Вегасе отправил в нокаут прохожего

Кто вытащил "Барыс" в лидеры КХЛ