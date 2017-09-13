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https://sport.mail.ru/news/boxing/30986282/
13 сентября 2017, 8:40 | Бокс | Vesti.kz

Карл Фроч определился с победителем боя Головкин — «Канело» Альварес

Экс-чемпион мира во втором среднем весе британский боксер Карл Фроч считает, что победителем в назначенном на 16 сентября поединке между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом станет мексиканский боец, сообщает Аllboxing.ru.

«Я не думаю, что “Канело” нокаутирует Геннадия Головкина, — сказал Фроч в интервью IFL TV. — Головкин — жесткий парень из Казахстана. Он серьезный парень, поэтому я не думаю, что он упадет. Я действительно так считаю, но в то же время думаю, что он будет побежден. Его можно выиграть по очкам, потому что он пропускает много ударов. “Канело” не придется искать его. Вы бросаете удары в Головкина, и многие из них достигают цели. Вы видели, как он пропускал удары, а сейчас он стал старше. Альварес будет попадать».

Напомним, что поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса можно узнать здесь.

В США же бой Головкин — Альварес будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Стоимость для одного телевизора составляет 75 долларов.

В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.

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