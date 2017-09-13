Бронер подрался в Лас-Вегасе, отправив в нокаут прохожего
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриан Бронер попал в очередной скандальный инцидент.
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Видимо, что-то случилось...
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Во время раздачи автографов, Бронер затеял перепалку с неизвестной девушкой, спор привёл к тому, что Бронер оттолкнул её.
Во время инцидента под горячую руку американца попал и мужчина, который пытался вмешаться в конфликт. В случае с представителем мужского пола Бронер не стал церемониться, применив свои профессиональные навыки. В итоге пострадавший был сбит с ног и долгое время не мог прийти в себя, сообщает BoxingScene.
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