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13 сентября 2017, 8:56 | Бокс | Чемпионат.com

Бронер подрался в Лас-Вегасе, отправив в нокаут прохожего

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриан Бронер попал в очередной скандальный инцидент.

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях <span class=error>Эдриан</span> <span class=error>Бронер</span> попал в очередной скандальный инцидент. Увеличить
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Во время раздачи автографов, Бронер затеял перепалку с неизвестной девушкой, спор привёл к тому, что Бронер оттолкнул её.

Во время инцидента под горячую руку американца попал и мужчина, который пытался вмешаться в конфликт. В случае с представителем мужского пола Бронер не стал церемониться, применив свои профессиональные навыки. В итоге пострадавший был сбит с ног и долгое время не мог прийти в себя, сообщает BoxingScene.
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