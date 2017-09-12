— Я склоняюсь к GGG за то, кем он является и чего он уже добился. Но и «Канело» мне тоже нравится. Это будет великий бой. Один из тех, в котором, чтобы определить победителя, достаточно подбросить монетку, — сказал Леонард.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.66, победа Альвареса — 2.504, ничья — 26.