Шугар Рэй Леонард сделал прогноз на бой Головкин — Альварес
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Шугар Рэй Леонард поделился мыслями о предстоящем поединке Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Я склоняюсь к GGG за то, кем он является и чего он уже добился. Но и «Канело» мне тоже нравится. Это будет великий бой. Один из тех, в котором, чтобы определить победителя, достаточно подбросить монетку, — сказал Леонард.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в
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