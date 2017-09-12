Климас: Тренер Ковалева Джексон мог подсыпать боксеру снотворное перед боем с Уордом
Менеджер боксера Сергея Ковалева Эгис Климас заявил, что тренировавший россиянина Джон Дэвид Джексон мог подсыпать спортсмену снотворное перед боем с американцем Андре Уордом, потому что на протяжении всего поединка Ковалев словно спал.
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Видимо, что-то случилось...
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В ноябре 2016 года Ковалев в
Ранее в сентябре Джексон заявил американским СМИ, что больше не тренирует Ковалева, так как россиянин снизил требования к себе перед реваншем с Уордом и тренировался все хуже и хуже. Еще до боя в прессе появилась информация, что американский специалист намерен покинуть команду Ковалева и присоединиться к Уорду, но сам россиянин опроверг эти сообщения.
«Мне не нравится устраивать “треш-ток”, но раз Джексон сам его начал… я не уверен, что он не мог подсыпать
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