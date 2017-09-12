Климас: Тренер Ковалева Джексон мог подсыпать боксеру снотворное перед боем с Уордом

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В ноябре 2016 года Ковалев в Лас-Вегасе потерпел первое поражение в карьере, проиграв Уорду единогласным решением судей в поединке за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе. 17 июня текущего года в реванше также в Лас-Вегасе россиянин вновь уступил Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде. Оба этих боя сопровождались судейскими скандалами.

Ранее в сентябре Джексон заявил американским СМИ, что больше не тренирует Ковалева, так как россиянин снизил требования к себе перед реваншем с Уордом и тренировался все хуже и хуже. Еще до боя в прессе появилась информация, что американский специалист намерен покинуть команду Ковалева и присоединиться к Уорду, но сам россиянин опроверг эти сообщения.