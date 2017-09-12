Как Головкин заставляет соперников паниковать, даже не нанося удары

— Я отдаю предпочтение Головкину. У «Канело» возникают проблемы с боксерами, которые двигаются, и, хотя Головкин таковым не является, мексиканец не любит торопиться. Также ему не нравится, когда его вынуждают оказываться в ситуациях, когда он должен драться больше, чем он хочет. Одна вещь о Головкине — это то, что он всегда перед твоим лицом, он постоянно режет ринг. Когда тебя преследует такой монстр-панчер, даже если он не выбрасывает удары, все равно заставляет тебя паниковать. Поэтому «Канело» нужно быть сконцентрированным три минуты каждого раунда. Это такой тип ментального давления, стресс. Интересно, как Альварес на это отреагирует, — сказал Малиньяджи.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.66, победа Альвареса — 2.504, ничья — 26.