Как Головкин заставляет соперников паниковать, даже не нанося удары
Американский боксер и аналитик CBS Sports Пол Малиньяджи поделился мнением о предстоящем бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Я отдаю предпочтение Головкину. У «Канело» возникают проблемы с боксерами, которые двигаются, и, хотя Головкин таковым не является, мексиканец не любит торопиться. Также ему не нравится, когда его вынуждают оказываться в ситуациях, когда он должен драться больше, чем он хочет. Одна вещь о Головкине — это то, что он всегда перед твоим лицом, он постоянно режет ринг. Когда тебя преследует такой
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в
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