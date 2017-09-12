Энтони Джошуа отметил казахстанскую школу бокса

— Надеюсь, «Канело» победит. Не то чтобы я не люблю GGG, но я знаю «Канело» уже долгое время. Ему всего 27, а он уже многого добился. Наверняка он станет одним из отцов бокса — просто дайте ему десять лет. Его ждут великие вещи в этом спорте. Но бой с GGG будет трудным, потому что он из Казахстана, там он заложил в себя хорошие основы для того, чтобы стать боксером. Но все же я поставлю деньги на «Канело», — сказал Джошуа.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.66, победа Альвареса — 2.504, ничья — 26.