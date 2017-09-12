Энтони Джошуа отметил казахстанскую школу бокса
Британский боксер Энтони Джошуа (19−0, 19 КО) поделился мнением о бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Надеюсь, «Канело» победит. Не то чтобы я не люблю GGG, но я знаю «Канело» уже долгое время. Ему всего 27, а он уже многого добился. Наверняка он станет одним из отцов бокса — просто дайте ему десять лет. Его ждут великие вещи в этом спорте. Но бой с GGG будет трудным, потому что он из Казахстана, там он заложил в себя хорошие основы для того, чтобы стать боксером. Но все же я поставлю деньги на «Канело», — сказал Джошуа.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября (в Казахстане — утром 17 сентября) в
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