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https://sport.mail.ru/news/boxing/30981290/
12 сентября 2017, 16:14 | Бокс | Vesti.kz

Брэндон Кук: Ислам нанес мне пять чувствительных ударов ниже пояса

Канадский боксер Брэндон Кук в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал свое поражение казахстанцу Канату Исламу в поединке за титулы — WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе.

— Я чувствую себя прекрасно и никаких проблем со здоровьем нет. Думаю, я мог бы сделать больше в том бою, но Ислам действовал лучше. После того, как я с большим трудом нашел его слабое место, он начал использовать удары ниже пояса. Это хорошая тактика. Он провел пять чувствительных ударов. Как бы он не оправдывался — он знает, как он победил. В любом случае мне понравилось, что Ислам идет к победе любыми путями, — отметил Кук.

— Судья принял верное решение, остановив поединок?

— Победителей не судят. Однако, в том бою судья поторопился. Я был готов продолжать бой.

— Если бы бой проходил в Канаде, то каким бы был его итог?

— Неважно, где проходит бой. 9 сентября он был лучше меня. На этом все.

— Хотите ли вы реванша?

— Нужно понять, что мне нужно в ближайшей перспективе. Я буду сражаться с кем угодно и в любое время, однако необходимо привести мысли в порядок.

Ранее промоутер канадца Тайлер Бакстон пожаловался на «грязный» бокс в исполнении Ислама.

Напомним, что Ислам нокаутировал Кука в девятом раунде. Канадец, трижды побывавший в нокдауне, потерпел первое поражение в карьере.

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