Рой Джонс не исключил, что может провести в России поединок с бойцом Андерсоном Силвой

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В понедельник Рой Джонс, в сентябре 2015 года получивший российское гражданство, стал почетным чемпионом Евразийской федерации профессионального бокса. Во вторник Джонс посетил московский Центр спорта и образования «Самбо-70» по приглашению директора школы Рената Лайшева.

«У меня будет бой в России, но когда — еще не знаю, — рассказал Джонс. — Со мной хотел провести бой по правилам бокса бразилец Андерсон Силва, и я был не против, но в UFC ему тогда не дали разрешения, как он ни пытался его добиться. Сейчас такая возможность появилась, и я 100 процентов приму этот вызов, если он поступит. Кто знает, может этот бой пройдет и в России».

Джонс отметил, что он давно хотел встретиться с бойцом смешанного стиля (ММА). «У меня давно такие планы, они появились куда раньше, чем у Флойда Мэйвезера. Понравился ли мне его бой с [Конором] Макгрегором? Это было очень круто для людей, которые не особо разбираются в боксе — потрясающее шоу, одно удовольствие, но боя как такового не было», — заявил Джонс.

Воспитанники «Самбо-70» провели для Роя Джонса экскурсию по школе, после которой он признался: «Честно говоря, раньше я слышал про самбо, но не представлял, что это такое. Теперь я впервые увидел самбистов, здесь созданы прекрасные условия для развития детей, я очень люблю наблюдать, как они растут, как они развиваются», — отметил Джонс. Ранее он заявлял о своих планах открыть в России школу бокса.

Американец Рой Джонс является первым в мире боксером, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях (72,6 кг, 76,2 кг, 79,38 кг, 90,8 кг). В его активе 74 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 65 побед (47 — нокаутом) и потерпел девять поражений.