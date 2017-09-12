Константин Цзю: Головкину нужно готовиться к долгому бою с Альваресом

— Константин Борисович, каковы Ваши ожидания от боя Головкин — Альварес?

— Очень надеюсь, что Головкин сделает все, что нужно.



— Как Геннадию следует действовать в этом поединке?

— Как всегда. Делать то, что он умеет лучше всего — контроль боя, хорошие, правильные контратаки, атакующие действия, переходящие в ответные. Постоянный контроль, давление. Головкину нужно готовиться к долгому бою. Потому что Альварес — очень хороший боксер.



— Когда ждать развязки поединка?

— Думаю, во второй половине боя.



— Другими словами, — маловероятно, что Геннадий сможет попасть по Альваресу?

— Попадать он может и раньше. Другое дело, как сильно он потрясет мексиканца. Альварес неплох в контратаках. Поэтому Головкину нужно готовиться достойно отвечать на выпады соперника. Мне кажется, что у Геннадия все получится. Он умный, хороший, жесткий боксер. Верю, что победа будет за ним.



— Стоит ли Головкину входить в среднюю дистанцию, где Альварес всегда выглядел внушительно?

— Геннадий тоже в ближнем бою хороший. Тут будет определенная шахматная игра. Все-таки, Головкин более мощный в этом весе. Я не знаю, какие дают ставки на этот бой, но, лично на мой взгляд, у Головкина будет преимущество.



— Преимущество в мастерстве?

— По классу они, возможно, равны. Скорее, Головкин лучше по уверенности, опыту, мудрости — тому, что как раз ему и нужно.



— Многие специалисты отмечают, что Альварес будет иметь преимущество в скорости.

— Может быть, чуть-чуть, — но это не будет иметь значения. В боксе есть такое выражение — тайминг. Многие мои соперники были быстрее меня, но в бою это никак им не помогло.



— Какие можно делать предположения об исходе поединка?

— Сложно делать прогнозы, не зная, как боксеры строят свою подготовку. Если смотреть с точки зрения стопроцентной готовности обоих боксеров, то, все равно, Головкин выглядит предпочтительнее. То давление, которое Геннадий окажет Альваресу в первых пяти-шести раундах, наложит свой отпечаток, и «Канело» начнет уставать, как никогда прежде.



— Есть также мнение, что Альварес в предыдущих боях встречался с более сильными боксерами, чем Головкин.

— Ну, так у Альвареса был всего один по-настоящему сильный соперник — Флойд Мейвезер. А по физическим данным мало кто был сравним с Головкиным. Геннадий и по классу, и по физической подготовке намного выше всех бывших соперников Альвареса.



— Какое впечатление у Вас осталось после боя Головкина против Дэниела Джейкобса?

— Джейкобс как-раз был физически более-менее. И что? Головкин хорошо разобрался с ним.



— То, что Джейкобс забивал заключительные раунды, Вас не насторожило?

— Это же бокс. Не все раунды ты можешь выигрывать. Может быть, была какая-то тактическая заготовка.



— Победа в поединке с Альваресом сделает Головкина лучшим средневесом современности?

— Не знаю, как на счет современности, но на данный момент — определенно, да.