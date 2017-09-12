Константин Цзю: Головкину нужно готовиться к долгому бою с Альваресом
Бывший абсолютный чемпион Мира среди профессионалов Константин Цзю в интервью корреспонденту республиканского
интернет-портала Sports.kz высказал свое мнение о предстоящем поединке между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.
— Константин Борисович, каковы Ваши ожидания от боя Головкин — Альварес?
— Очень надеюсь, что Головкин сделает все, что нужно.
— Как Геннадию следует действовать в этом поединке?
— Как всегда. Делать то, что он умеет лучше всего — контроль боя, хорошие, правильные контратаки, атакующие действия, переходящие в ответные. Постоянный контроль, давление. Головкину нужно готовиться к долгому бою. Потому что Альварес — очень хороший боксер.
— Когда ждать развязки поединка?
— Думаю, во второй половине боя.
— Другими словами, — маловероятно, что Геннадий сможет попасть по Альваресу?
— Попадать он может и раньше. Другое дело, как сильно он потрясет мексиканца. Альварес неплох в контратаках. Поэтому Головкину нужно готовиться достойно отвечать на выпады соперника. Мне кажется, что у Геннадия все получится. Он умный, хороший, жесткий боксер. Верю, что победа будет за ним.
— Стоит ли Головкину входить в среднюю дистанцию, где Альварес всегда выглядел внушительно?
— Геннадий тоже в ближнем бою хороший. Тут будет определенная шахматная игра.
— Преимущество в мастерстве?
— По классу они, возможно, равны. Скорее, Головкин лучше по уверенности, опыту, мудрости — тому, что как раз ему и нужно.
— Многие специалисты отмечают, что Альварес будет иметь преимущество в скорости.
— Может быть,
— Какие можно делать предположения об исходе поединка?
— Сложно делать прогнозы, не зная, как боксеры строят свою подготовку. Если смотреть с точки зрения стопроцентной готовности обоих боксеров, то, все равно, Головкин выглядит предпочтительнее. То давление, которое Геннадий окажет Альваресу в первых
— Есть также мнение, что Альварес в предыдущих боях встречался с более сильными боксерами, чем Головкин.
— Ну, так у Альвареса был всего один
— Какое впечатление у Вас осталось после боя Головкина против Дэниела Джейкобса?
— Джейкобс
— То, что Джейкобс забивал заключительные раунды, Вас не насторожило?
— Это же бокс. Не все раунды ты можешь выигрывать. Может быть, была
— Победа в поединке с Альваресом сделает Головкина лучшим средневесом современности?
— Не знаю, как на счет современности, но на данный момент — определенно, да.
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