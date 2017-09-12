Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30979786/
12 сентября 2017, 14:23 | Бокс | Sports.kz

Константин Цзю: Головкину нужно готовиться к долгому бою с Альваресом

Бывший абсолютный чемпион Мира среди профессионалов Константин Цзю в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz высказал свое мнение о предстоящем поединке между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.

— Константин Борисович, каковы Ваши ожидания от боя Головкин — Альварес?
— Очень надеюсь, что Головкин сделает все, что нужно.

 — Как Геннадию следует действовать в этом поединке?
— Как всегда. Делать то, что он умеет лучше всего — контроль боя, хорошие, правильные контратаки, атакующие действия, переходящие в ответные. Постоянный контроль, давление. Головкину нужно готовиться к долгому бою. Потому что Альварес — очень хороший боксер.

 — Когда ждать развязки поединка?
— Думаю, во второй половине боя.

 — Другими словами, — маловероятно, что Геннадий сможет попасть по Альваресу?
— Попадать он может и раньше. Другое дело, как сильно он потрясет мексиканца. Альварес неплох в контратаках. Поэтому Головкину нужно готовиться достойно отвечать на выпады соперника. Мне кажется, что у Геннадия все получится. Он умный, хороший, жесткий боксер. Верю, что победа будет за ним.

 — Стоит ли Головкину входить в среднюю дистанцию, где Альварес всегда выглядел внушительно?
— Геннадий тоже в ближнем бою хороший. Тут будет определенная шахматная игра. Все-таки, Головкин более мощный в этом весе. Я не знаю, какие дают ставки на этот бой, но, лично на мой взгляд, у Головкина будет преимущество.

 — Преимущество в мастерстве?
— По классу они, возможно, равны. Скорее, Головкин лучше по уверенности, опыту, мудрости — тому, что как раз ему и нужно.

 — Многие специалисты отмечают, что Альварес будет иметь преимущество в скорости.
— Может быть, чуть-чуть, — но это не будет иметь значения. В боксе есть такое выражение — тайминг. Многие мои соперники были быстрее меня, но в бою это никак им не помогло.

— Какие можно делать предположения об исходе поединка?
— Сложно делать прогнозы, не зная, как боксеры строят свою подготовку. Если смотреть с точки зрения стопроцентной готовности обоих боксеров, то, все равно, Головкин выглядит предпочтительнее. То давление, которое Геннадий окажет Альваресу в первых пяти-шести раундах, наложит свой отпечаток, и «Канело» начнет уставать, как никогда прежде.

 — Есть также мнение, что Альварес в предыдущих боях встречался с более сильными боксерами, чем Головкин.
— Ну, так у Альвареса был всего один по-настоящему сильный соперник — Флойд Мейвезер. А по физическим данным мало кто был сравним с Головкиным. Геннадий и по классу, и по физической подготовке намного выше всех бывших соперников Альвареса.

 — Какое впечатление у Вас осталось после боя Головкина против Дэниела Джейкобса?
— Джейкобс как-раз был физически более-менее. И что? Головкин хорошо разобрался с ним.

 — То, что Джейкобс забивал заключительные раунды, Вас не насторожило?
— Это же бокс. Не все раунды ты можешь выигрывать. Может быть, была какая-то тактическая заготовка.

 — Победа в поединке с Альваресом сделает Головкина лучшим средневесом современности?
— Не знаю, как на счет современности, но на данный момент — определенно, да.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Виктор Демьяненко: Жанкош Тураров деградировал. Смотреть на его цирк нет желания!

Виктор Демьяненко: Жанкош Тураров деградировал. Смотреть на его цирк нет желания!

Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу казахстанского боксера Жанкоша Турарова (22−0, 19 КО) над аргентинцем Бруно Леонардо Ромеем (21−5, 18 КО).
Еще 7 новостей  Все новости
11 сентября

Геннадия Головкина освистали на бейсбольном матче

Сильвестр Сталлоне прокомментировал бой Головкин - Альварес

Головкин объяснил, почему бой с «Канело» не пройдет всю дистанцию