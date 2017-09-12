Головкин остался вторым в рейтинге P4P журнала The Ring

Бывший абсолютный чемпион Мира среди профессионалов Константин Цзю в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz высказал свое мнение о предстоящем поединке между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.