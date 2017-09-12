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https://sport.mail.ru/news/boxing/30979336/
12 сентября 2017, 13:56 | Бокс | Sports.kz

Головкин остался вторым в рейтинге P4P журнала The Ring

Сайт известного издания о боксе The Ring опубликовало обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.

Первая тройка рейтинга осталась без изменений, ее составляют Андре Уорд, Геннадий Головкин и Теренс Кроуфорд.

Полностью ТОП-10 выглядит следующим образом:
1 (1). Андре Уорд
2 (2). Геннадий Головкин
3 (3). Теренс Кроуфорд
4 (5). Василий Ломаченко
5 (6). Гильермо Ригондо
6 (7). Сергей Ковалев
7 (8). Сауль Альварес
8 (9). Мигель Анхель Гарсия
9 (10). Наоя Иноуэ
10 (-). Эррол Спенс.

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