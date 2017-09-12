Хаттон: После боя с Мейвезером было ощущение, что рефери был не справедлив
Экс-чемпион мира британец Рикки Хаттон, который на данный момент является тренером нашего боксера Жаната Жакиянова, признался, что его до сих пор не покидает ощущение, что в бою с Флойдом Мейвезером рефери намеренно ломал его тактику, не давая вести бой в привычной для него манере.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Бой Хаттона с Мейвезером состоялся в декабре 2007 года и завершился победой американца техническим нокаутом.
«Люди благодарны за возможность сразиться с Флойдом Мейвезером, сражаться с
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter