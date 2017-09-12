Хаттон: После боя с Мейвезером было ощущение, что рефери был не справедлив

Бой Хаттона с Мейвезером состоялся в декабре 2007 года и завершился победой американца техническим нокаутом.

«Люди благодарны за возможность сразиться с Флойдом Мейвезером, сражаться с кем-то вроде него. Но я пошел на этот бой не ради этого. Депрессии добавили ощущения того, что рефери не был справедлив по отношению ко мне. Я чувствовал, что меня подставили. Я до сих пор чувствую, что мне не дали вести бой в тесном контакте. Меня расстраивало, что рефери постоянно кричал: «Брейк, брейк, брейк». По ходу боя я становился лучше и сильнее, но мы никогда не узнаем, что было бы, если бы мне дали шанс, — цитирует Хаттона Daily Star.