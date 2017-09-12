Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30979135/
12 сентября 2017, 13:50 | Бокс | Prosports.kz

Хаттон: После боя с Мейвезером было ощущение, что рефери был не справедлив

Экс-чемпион мира британец Рикки Хаттон, который на данный момент является тренером нашего боксера Жаната Жакиянова, признался, что его до сих пор не покидает ощущение, что в бою с Флойдом Мейвезером рефери намеренно ломал его тактику, не давая вести бой в привычной для него манере.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира британец <span class=error>Рикки</span> <span class=error>Хаттон</span> который на данный момент является тренером нашего боксера <span class=error>Жаната</span> Жакиянова признался что его до сих пор не покидает ощущение что в бою с <span class=error>Флойдом</span> Мейвезером рефери намеренно ломал его тактику не давая вести бой в привычной для него манере. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бой Хаттона с Мейвезером состоялся в декабре 2007 года и завершился победой американца техническим нокаутом.

«Люди благодарны за возможность сразиться с Флойдом Мейвезером, сражаться с кем-то вроде него. Но я пошел на этот бой не ради этого. Депрессии добавили ощущения того, что рефери не был справедлив по отношению ко мне. Я чувствовал, что меня подставили. Я до сих пор чувствую, что мне не дали вести бой в тесном контакте. Меня расстраивало, что рефери постоянно кричал: «Брейк, брейк, брейк». По ходу боя я становился лучше и сильнее, но мы никогда не узнаем, что было бы, если бы мне дали шанс, — цитирует Хаттона Daily Star.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Константин Цзю: Головкину нужно готовиться к долгому бою с Альваресом

Константин Цзю: Головкину нужно готовиться к долгому бою с Альваресом

Бывший абсолютный чемпион Мира среди профессионалов Константин Цзю в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz высказал свое мнение о предстоящем поединке между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.
Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»