Спарринг-партнер Головкина рассказал, как GGG будет «ломать» Альвареса

— Я считаю, что GGG победит, потому что 160 фунтов — это его естественный вес.

«Канело» пришлось набрать вес, чтобы подняться в эту категорию. У него нет опыта в полноценных 160 фунтах. Думаю, что дополнительный вес будет иметь эффект начиная с середины боя. Мне кажется, Головкин его измотает. Физически и психологически «Канело» будет сломлен. Альварес выйдет на ринг как обычно сильным, но как только начнет пропускать удары, поединок изменится.

Лучшую работу «Канело» проделывает с соперниками, стоящими перед ним. Тогда он пускает руки в ход. А против GGG это последнее, чего вам захочется делать. Его защита также очень недооценена. К концу поединков «Канело» начинает затухать, а в сочетании с давлением Головкина, думаю, что бой завершится досрочно в поздних раундах. Возможно, это даже будет лучшим нокаутом года, — поделился с Boxingnewsandviews.com Николсон.