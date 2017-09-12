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https://sport.mail.ru/news/boxing/30979103/
12 сентября 2017, 13:40 | Бокс | Sports.kz

Спарринг-партнер Головкина рассказал, как GGG будет «ломать» Альвареса

Американский полутяж Деон Николсон, который в течение трех недель выступал в роли спарринг-партнера Геннадия Головкина, дал свой прогноз на бой GGG с Саулем Альваресом 16 сентября, пишет Sports.kz.

— Я считаю, что GGG победит, потому что 160 фунтов — это его естественный вес.

«Канело» пришлось набрать вес, чтобы подняться в эту категорию. У него нет опыта в полноценных 160 фунтах. Думаю, что дополнительный вес будет иметь эффект начиная с середины боя. Мне кажется, Головкин его измотает. Физически и психологически «Канело» будет сломлен. Альварес выйдет на ринг как обычно сильным, но как только начнет пропускать удары, поединок изменится.

Лучшую работу «Канело» проделывает с соперниками, стоящими перед ним. Тогда он пускает руки в ход. А против GGG это последнее, чего вам захочется делать. Его защита также очень недооценена. К концу поединков «Канело» начинает затухать, а в сочетании с давлением Головкина, думаю, что бой завершится досрочно в поздних раундах. Возможно, это даже будет лучшим нокаутом года, — поделился с Boxingnewsandviews.com Николсон.

Бой Головкина и «Канело» состоится 16 сентября (утром 17 сентября для Казахстана). Букмекерская контора Пари-Матч считает в этом противостоянии фаворитом казахстанца: победа Головкина — 1.62, ничья — 26.0, победа Альвареса — 2.35.

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